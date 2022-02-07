به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری نیوز آز، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو امروز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای از تلاش های رئیس‌جمهور ترکیه و حمایت وی جهت یافتن راه‌حل سیاسی برای بحران روسیه و اوکراین قدردانی کرد.

دبیرکل ناتو با اشاره به اینکه تلفنی با اردوغان صحبت کرده است، در این خصوص اضافه کرد: در مورد تحرکات نظامی روسیه در مرز اوکراین گفتگو کردیم. از اردوغان به خاطر حمایت فعال و تلاش‌های شخصی وی برای یافتن راه حل سیاسی تشکر کردم.

ینس استولتنبرگ در ادامه سیاست های روسیه هراسانه غرب ادعا کرد که ناتو برای گفتگو با روسیه آماده است!

تنش ها بین غرب (آمریکا و ناتو) و روسیه بر سر بحران اوکراین بالا گرفته است.

غرب مسکو را به آماده شدن برای حمله به اوکراین متهم می کند و تهدید به انجام اقدامات تلافی جویانه مانند اعمال تحریم های فلج کننده بر مسکو و ارسال تسلیحات پیشرفته به کی یف نموده است.

روسیه اما تمام این اتهامات را رد کرده و می گوید که این غرب و ناتو است که با ارسال سلاح و استقرار تجهیزات و زیرساخت های خود در نزدیکی مرزهای روسیه مسبب اصلی بروز تنش ها در این منطقه شده است.

روسیه بارها با رد اتهامات غربی ها و در راس آنها آمریکا و ناتو اعلام کرده است که هیچ گونه قصدی برای حمله به اوکراین ندارد و این غرب و ناتو است که مسبب تنش زایی در شرق اروپا هستند.