به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه در مصاحبهای اعلام کرد که روزنامه «بیلد» با انتشار مقالهای در مورد ادعای تدارک روسیه برای حمله به اوکراین، از همه مرزهای اخلاقی عبور کرده است.
زاخارووا در این باره گفت: مدتی است که در کلمات و عبارات، دقیق عمل کرده ایم تا به نحوی ملایم باشیم، توهین نکنیم و از نیت خیر شرکا فراتر نرویم. در حال حاضر، آنها از تمام اصول اخلاقی اصیل و انسانی عبور کرده اند. روزنامه آلمانی بیلد (در همین رابطه) مقالهای از یک طرح ادعایی حمله همه جانبه منتشر کرد.
وی ادامه داد: از دیدگاه این روزنامه، رئیس جمهور روسیه شخصاً با کلاه جنگی، اسلحه و تعدادی خشاب و غیره به دست گرفته است.
پیشتر نیز «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین در روز شنبه اعلام کرده بود که مسکو ممکن است از این به بعد از عبارت «اخبار بلومبرگ» به جای «اخبار جعلی» برای توصیف گزارشهای نادرست استفاده کند.
اظهارات پسکوف در پی آن بیان میشود که شبکه خبری بلومبرگ روز جمعه خبری را با عنوان «روسیه به اوکراین حمله می کند» به همراه پوشش لحظه به لحظه در وب سایتش منتشر کرد، اما بعداً لینک این خبر را حذف و اعلام کرد که خبر مزبور به طور تصادفی منتشر شده است و علت این حادثه بررسی خواهد شد.
رسانههای غربی در حال جوسازی و ایجاد هر بیشتر هجمه روانی در جهت القای ادعای غرب مبنی بر حمله قریب الوقوع روسیه به اوکراین هستند که مسکو از این اقدامات با عنوان جنگ اطلاعاتی غربیها یاد کرده است.
تنشها درباره اوکراین بین غربیها و روسیه در هفتههای اخیر تشدید شده است و آمریکا و ناتو، مسکو را در مورد تجمع ادعایی نظامیانش در نزدیکی مرز اوکراین به آماده شدن برای حمله به این کشور متهم کرده اند. ایالات متحده، انگلیس، کانادا و کشورهای حوزه بالتیک چندین محموله تسلیحاتی شامل اسلحه، مهمات و سلاحهای ضد تانک به اوکراین ارسال کرده اند.
مسکو همزمان با رد این اتهامات گفته است که این حق را برای خود محفوظ میدارد که هر طور که صلاح میداند، نیروهایش را در خاک خود جا به جا کند. روسیه همچنین گفته است که طرح ناتو برای گسترش بیشتر به سمت شرق و مسئله عضویت اوکراین در این ائتلاف از خطوط قرمزش محسوب میشود و چنین اقدامی تهدیدی برای امنیت ملی این کشور است.
نظر شما