اولین مرکز نوآوری و مدیریت فناوری IVD در کشور افتتاح شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، براساس منویات مقام معظم رهبری در راستای ریل گذاری صنایع بزرگ در مسیر فناوری "اولین مرکز نوآوری و مدیریت فناوری IVD" با حضور هیأت رئیسه فراکسیون اقتصاد دانش بنیان و کارآفرینی و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در ایام فرخنده رجبیه و ایام الله دهه فجر افتتاح گردید.

بمنظور ریل‌گذاری فناورانه صنایع بزرگ بویژه صنعت آزمایشگاهی و انتقال و بومی سازی فناوری "اولین مرکز نوآوری و مدیریت فناوری IVD" در نویان با حمایت مجلس شورای اسلامی؛ اهتمام و سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور افتتاح گردید.

در آئین افتتاح "مرکز نوآوری و مدیریت فناوری IVD نویان"، جنای آقای دکتر شاکری؛ عضو هیأت رئیسه فراکسیون اقتصاد دانش بنیان و کارآفرینی و جناب آقای دکتر مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصاد و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال ضمن بازدید از آزمایشگاه‌ها، فناوری‌ها و تکنولوژی‌های به روز شرکت، به بومی سازی فناوری و تولید داخلی با برخورداری از ظرفیت و توانایی جوانان خوش استعداد کشور تأکید کردند.

دکتر شاکری ضمن قدردانی از اقدامات شرکت نویان نگین پارسیان جهت توسعه این صنعت و جلوگیری از مهاجرت؛ جذب و نگهداری نخبگان در داخل کشور افرودند: مجلس شورای اسلامی در سال جاری با تصویب قوانین حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، زمینه حمایت از شرکت‌های نوآور و فن آور را فراهم نموده و مجلس به صورت مستقیم بر پیشرفت آن نظارت خواهد داشت. ایشان افزود: ضروری است که علاوه بر سیاست‌گذاری‌ها و حمایت‌ها، نظارت بر چگونگی اجرا نیز مورد توجه و مطالبه گری قرار گیرد.

دکتر مجتبی توانگر نیز ضمن ابراز خرسندی از ایجاد شرکت‌های نوآور و فناور در کشور، پیگیری مطالبات بخش خصوصی جهت برون‌رفت از مشکلات را یکی از وظایف مجلس دانست و اشاره کرد بخش خصوصی نوآور و فناور می‌تواند به مثابه مشاورین مجلس عمل کرده و مشکلات این بخش و راهکارهای برون رفت از موانع را به مجلس ارائه دهند.

مهندس محمد صالحی؛ مدیرعامل شرکت نویان نگین پارسیان، در جریان این بازدید اهداف مهم مرکز را پیاده سازی طرح و ایده‌های فناورانه تا مرحله تجاری سازی توسط بخش خصوصی برشمردند. در این مرکز با بهره مندی از تجربیات صاحب‌نظران اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور نسبت به آموزش و توانمندسازی، مشاوره و منتورینگ، شبکه سازی و تیم سازی، استقرار تیم‌ها، هدایت جهت تأمین منابع و تجاری سازی برنامه ریزی و اقدام شده است.

وی خاطر نشان کرد؛ پیاده سازی اقتصاد دانش بنیان و ارزآورری برای کشور با توجه به صادرات محصولات دانش بنیان یکی از اهداف مهم این شرکت خواهد بود که از طریق راه اندازی مرکز در حوزه صنعت IVD محقق خواهد شد.

نمایندگان خانه ملت همچنین پیشنهاد نمودند چالش‌های مهم صنعت آزمایشگاهی احصاء و موضوعات جهت توسعه صنعت و رفع موانع طی کمیته‌ای مشترک مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.

حمایت از تولید داخل و قرار گرفتن در مسیر فناوری یکی از اولویت‌های مجلس شورای اسلامی است که بصورت جدی مورد توجه بوده و مطالبات صنعتگران و تولیدکنندگان فعال کشور از طریق اختیارات قانونی مجلس شورای اسلامی قابل پیگیری است.

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