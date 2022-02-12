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۲۳ بهمن ۱۴۰۰، ۱۱:۱۱

مدیرکل امور مالیاتی اردبیل:

مالیاتی از کارتخوان‌ها نمی‌گیریم

مالیاتی از کارتخوان‌ها نمی‌گیریم

اردبیل- مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: قرار نیست در قالب پایانه‌های فروشگاهی از کارتخوان‌ها مالیات دریافت شود.

ابراهیم قلیزاده در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در قالب ابر پروژه مالیاتی پایانه‌های فروشگاهی مرحله به مرحله کارها در حال انجام است و تا ۳۰ بهمن مؤدیان مالیاتی فرصت دارند تا اطلاعات دستگاه‌های پوز خود را در سامانه مالیاتی به ثبت برسانند.

وی تصریح کرد: قرار نیست از کارتخوان‌ها مالیات دریافت شود بلکه مقرر شده از سود مؤدیان مالیات دریافت شود تا در این فرآیند شفاف‌سازی کارها و بهبود فرآیندها را شاهد باشیم.

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: تاکنون در کشور ۱۳ میلیون دستگاه پوز و پایانه‌های فروشگاهی در قالب این سامانه ثبت‌نام کردند و در صورتی که در مهلت مقرر ثبت‌نام انجام نشود، این دستگاه‌ها دیگر فعال نخواهند بود.

قلیزاده افزود: باید این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند تا با اتصال به پرونده‌های مالیاتی تکلیف پایانه‌های فروشگاهی و دستگاه‌های پوز مشخص شده و روند ارائه خدمات به مردم نیز در این فرآیند معلوم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در صورتی که مراجعین ثبت اطلاعات را انجام ندهند، این دستگاه‌ها از ادامه ارائه فعالیت خارج شده و امکان بهره‌مندی از خدمات پایانه‌های فروشگاهی وجود نخواهد داشت.

قلیزاده اضافه کرد: همه مجموعه‌های بهره‌مند از خدمات پایانه‌های فروشگاهی و پوزها باید با مراجعه به سامانه امور مالیاتی این دستگاه‌ها را تعیین تکلیف کنند تا از اول اسفندماه فعالیت‌ها در این بخش شفاف و روشن به انجام برسد.

وی بیان کرد: ۹۰ درصد مشاغل در اردبیل با تمکین داوطلبانه پرداخت مالیات خود را انجام می‌دهند و ما با کمترین مقاومت و یا اجتناب از پرداخت مالیات روبه‌رو هستیم.

قلیزاده ادامه داد: امیدواریم با اجرای این ابر پروژه مالیاتی مؤدیان به صورت شفاف پرداختی‌های خود را انجام داده و فرار مالیاتی نیز در سطح ملی و استان اردبیل به صفر برسد.

وی در مورد واحدهای مسکونی لوکس با قیمت بالاتر از ۱۰ میلیارد تومان و خودروهای گران قیمت به ارزش یک میلیارد تومان و اخذ مالیات از آنها اظهار کرد: در این زمینه نیز شناسایی افراد مورد نظر انجام شده تا اخذ مالیات از سال آینده آغاز شود.

قلیزاده در مورد اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز تصریح کرد: برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر این طرح در قالب سامانه املاک و اسکان انجام می‌شود تا با اخذ اطلاعات از سازمان راه و شهرسازی خانه‌های خالی شناسایی شده و در سال اول ۶ برابر و در سال‌های بعد تا ۱۸ برابر پرداخت مالیات برای خانه‌های خالی اعلام خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: مؤدیان در این زمینه نیز موظف خواهند بود تا به موقع پرداختی خود را انجام دهند تا مشکلی در این زمینه به وجود نیاید.

کد مطلب 5421928

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