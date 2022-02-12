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۲۳ بهمن ۱۴۰۰، ۹:۲۷

دبیر کانون خدمت‌های رضوی کرمانشاه خبر داد؛

ذبح ۱۰۰ راس گوسفند در کرمانشاه به مناسبت ولادت امام جواد(ع)

ذبح ۱۰۰ راس گوسفند در کرمانشاه به مناسبت ولادت امام جواد(ع)

کرمانشاه- دبیر کانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه از برگزاری چهاردهمین مرحله عقیقه و ذبح ۱۰۰ راس گوسفند به مناسب سالروز میلاد امام جواد(ع) خبر داد.

سید محمدجعفر امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفتمین مرحله سفره مهربانی در بهمن ماه سال جاری توسط دفتر کانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه برگزار شد.

وی با اشاره به ذبح ۶۸۰ رأس گوسفند و توزیع ۱۳ هزار و ۶۰۰ بسته گوشت بین نیازمندان استان طی ۱۳ مرحله عقیقه در کرمانشاه، افزود: در چهاردهمین مرحله عقیقه ۶۰ رأس گوسفند با همکاری خیرین کرمانشاهی و ۴۰ رأس گوسفند نیز به نمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمانشاه تهیه شده است.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه تصریح کرد: ذبح تمامی گوسفندان با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی انجام شده و بین نیازمندان و افراد کم برخوردار استان کرمانشاه توزیع خواهد شد.

امامیان بیان کرد: ارزش گوسفندهای قربانی شده ۳۰ میلیارد ریال بوده که در روز میلاد امام جواد (ع) و به شکرانه چهل و سومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی توزیع خواهد شد.

کد مطلب 5422823

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    نظرات

    • IR ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
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      سلام بیایم کجا بگیریم

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