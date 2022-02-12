مرد ۴۰ ساله زنجانی قربانی قاتل خاموش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرسلی، گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فوت فردی در حمام کارگاه نجاری، از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰، بلافاصله تیمی از ماموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی اظهار کرد: با توجه به معاینه اولیه تیم اورژانس این مرد ۴۰ ساله به دلیل مسمومیت ناشی از استنشاق گاز مونوکسیدکربن حین استحمام جان خود را از دست داده و مسمومیت با مونوکسیدکربن به دلیل تنفس گاز خطرناک ایجاد میشود و این مسمومیت به وسیله انواع وسایل گاز سوز، ایجاد میشود.
فرمانده انتظامی شهرستان زنجان گفت: برای پیشگیری از گاز گرفتگی باید لولههای وسایل گازسوز را از جنس گالوانیزهی استاندارد انتخاب کنیم و از استفادهی لولههای آکاردوانی خودداری کنیم.
نظر شما