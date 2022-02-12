به گزارش خبرگزاری مهر، فربد تعالی طراح پوستر هفتمین جشنواره ملی اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که با طرحی از رنگین کمان رونمایی شد، گفت: طبق روال دوره‌های قبلی که با حضور شخصیت و نماد اصلی جشنواره پوسترها طراحی و ایده‌پردازی شده بود، برای دوره هفتم ایده اصلی که در ذهن داشتم ترکیب هفت عدد از همان نماد جشنواره با یک رنگین‌کمان هفت‌رنگ بود، به‌صورتی که هر کدام از نمادها به رنگ یکی از رنگ‌های رنگین‌کمان تصویر شده‌است.

تعالی افزود: با توجه به شرایط کنونی جامعه و عبور از موج سهمگین بیماری کرونا و ترویج فرهنگ رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در خانواده‌ها و جامعه، با به پرواز در آوردن شعار جشنواره (دست در دست هم پیش به سوی آینده) در بالای پوستر مانند سال گذشته، قصد داشتم تا احساس امید و توجه به آینده‌ای روشن را بعد از گذر از این دوران برای مخاطبان پوستر ایجاد کنم.

وی گفت: شعار و تصویر پوستر، چشم به آینده‌ای روشن و نویدبخش داشته و در مسیر سلامتی و شکوفایی بر روی رنگین‌کمان هفت رنگ جشنواره در حرکت است.

تعالی افزود: عناصر دیگری از قبیل ربان‌های رنگی که در فضا قرار داده شده و اسباب‌بازی‌های مختلف نظیر فرفره هفت رنگ، توپ، هواپیما، قطار و ماشین که بر روی رنگین‌کمان جانمایی شده همگی نمادها و نشانه‌هایی برای ایجاد حس جاری در جشنواره ملی اسباب‌بازی هستند.

طراح پوستر جشنواره اسباب‌بازی افزود: امیدوارم با توجه به شرایط کنونی کشور و عبور از شرایط بیماری کرونا بار دیگر شاهد جشنواره‌ای پربار باشیم و هفتمین جشنواره ملی اسباب‌بازی با دستاوردهای درخشان در مسیر اعتلا صنعت اسباب‌بازی کشور قدم برداشته و برای ساختن آینده‌ای روشن برای کودکان سرزمینمان کوشا باشد.

هفتمین دوره جشنواره ملی اسباب بازی کانون پرورش فکری به دبیری آیدین مهدیزاده برگزار می‌شود.