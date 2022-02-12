افزایش قابل توجه بیماران بستری کرونایی در کرمان

حمید رضا رشیدی نژاد در گفتگو با مهر اظهارداشت: هم اکنون در بیمارستان‌های کرمان ۴۲۴ نفر بستری هستند که بیشترین سهم مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان با ۲۵۷ بیمار است و سیرجان با ۵۵ بیمار و جیرفت با ۵۲ بیمار در رتبه‌های بعد قرار دارند.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت اخیر نیز در استان ۱۵۸ بیمار جدید بستری شده است که در این زمینه هم افزایش تعداد بیمار را شاهد هستیم که به دلیل عدم اجرای پروتکل‌های بهداشتی روی می‌دهد.

وی عنوان کرد: ۶ نفر نیز در همین مدت جان خود را از دست داده اند.

وی افزود: متأسفانه استقبال افراد واجد شرایط برای تزریق دوز سوم واکسن مناسب نیست و در این زمینه باید فرهنگ سازی انجام شود.