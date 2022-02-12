۲۸.۲ درصد از جمعیت هدف لرستان دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند

مریم کوشکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات واکسیناسیون کرونا در لرستان اظهار داشت: تا کنون ۸۸.۱ درصد از جمعیت هدف استان دُز اول واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

وی عنوان کرد: همچنین ۷۷.۲ درصد از جمعیت هدف لرستان دُز دوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان از تزریق دُز سوم واکسن کرونا از سوی ۲۸.۲ درصد از جمعیت هدف استان خبر داد.

کوشکی افزود: شهرستان‌های خرم‌آباد، ازنا، الیگودرز، بروجرد، پل‌دختر، دورود، دلفان، سلسله و چگنی در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفتند.

وی عنوان کرد: در آخرین رنگ‌بندی کرونایی کشور که شامگاه جمعه ۲۲ بهمن اعلام شد، کوهدشت و رومشکان نیز در وضعیت نارنجی قرار گرفتند.

معاون علوم پزشکی لرستان افزود: هم اکنون هیچ شهری از لرستان در وضعیت زرد یا آبی قرار ندارد.