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۲۳ بهمن ۱۴۰۰، ۱۲:۱۰

فرماندار شمیرانات خبر داد؛

تشدید نظارت‌ بر قیمت کالاها در مراکز خرید و فروش شمیرانات

تشدید نظارت‌ بر قیمت کالاها در مراکز خرید و فروش شمیرانات

شمیرانات- فرماندار شمیرانات از تشدید نظارت‌ بر قیمت کالاها در مراکز خرید و فروش این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی ساداتی پیش از ظهر شنبه در بازدید میدانی از مراکز عرضه و توزیع کالاهای اساسی مردم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این بازدید در راستای ستاد تنظیم بازار صورت گرفته و ضرورت تشدید نظارت بر قیمت کالاها امری ضروری است که بازرسین با دقت نظر بیشتر به رصد بپردازند.

فرماندار شمیرانات تاکید کرد: متأسفانه تعدادی افراد سودجو که فقط به فکر منافع شخصی خود هستند و با عرضه قیمت‌های نامتعارف اقدام به عرضه مایحتاج مردم می‌کنند موجب نارضایتی می‌شوند. با برخورد قاطع و قانونی با متخلفین اجازه هیچ گونه سو استفاده‌ای نمی‌دهیم.

ساداتی در ادامه بیان داشت: مشارکت مردم با تعزیرات نقش پذیری مردم در کنترل قیمت‌ها به نمایش می‌گذارد و اجازه هرگونه تخلف را از متخلفان می‌گیرد.

فرماندار شمیرانات در بازدید میدانی از قیمت کالاها در مراکز عرضه و فروشگاه‌ها گفت: نظارت بر قیمت کالاهای اساسی مردم باید تشدید و با جدیت با متخلفین برخورد شود.

کد مطلب 5423113

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