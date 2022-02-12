تشدید نظارت‌ بر قیمت کالاها در مراکز خرید و فروش شمیرانات

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی ساداتی پیش از ظهر شنبه در بازدید میدانی از مراکز عرضه و توزیع کالاهای اساسی مردم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این بازدید در راستای ستاد تنظیم بازار صورت گرفته و ضرورت تشدید نظارت بر قیمت کالاها امری ضروری است که بازرسین با دقت نظر بیشتر به رصد بپردازند.
فرماندار شمیرانات تاکید کرد: متأسفانه تعدادی افراد سودجو که فقط به فکر منافع شخصی خود هستند و با عرضه قیمتهای نامتعارف اقدام به عرضه مایحتاج مردم میکنند موجب نارضایتی میشوند. با برخورد قاطع و قانونی با متخلفین اجازه هیچ گونه سو استفادهای نمیدهیم.
ساداتی در ادامه بیان داشت: مشارکت مردم با تعزیرات نقش پذیری مردم در کنترل قیمتها به نمایش میگذارد و اجازه هرگونه تخلف را از متخلفان میگیرد.
فرماندار شمیرانات در بازدید میدانی از قیمت کالاها در مراکز عرضه و فروشگاهها گفت: نظارت بر قیمت کالاهای اساسی مردم باید تشدید و با جدیت با متخلفین برخورد شود.
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