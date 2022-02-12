فرمانده نیروی هوایی ارتش انتصاب «امیر حاتمی» را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش با صدور پیامی انتصاب امیر حاتمی به سمت مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور ارتش را تبریک گفت.

متن پیام تبریک وی، به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند امیر سرتیپ «امیر حاتمی»

مشاور محترم فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

اعتماد گران بهای فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) و انتصاب جنابعالی به عنوان مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور ارتش جمهوری اسلامی ایران را به جنابعالی تبریک عرض می‌نمایم.

سابقه درخشان و تجربه ارزشمند ایفای مسئولیت در مشاغل راهبردی در ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نوید بخش توفیق جنابعالی در اجرای فرمان ابلاغی در حکم انتصاب اخیر بوده و قدر مسلم در ارتقای ارتش جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف اثرگذار خواهد بود.

بی تردید وفاق و همدلی مسبوق به سابقه در ارتش در کنار دعای مجیب و توجهات حضرت ولی عصر (عج) و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه‌ای عزیز (مدظله العالی) زمینه ساز توفیق جنابعالی خواهد بود. ان شاءالله.

فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ خلبان حمید واحدی