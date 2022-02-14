به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامهو بودجه، با توجه به سیاستهای عدالتمحور دولت سیزدهم رویکرد سازمان برنامهوبودجه در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ متمرکز بر معیشت مردم و رفع محرومیتهای مناطق محروم قرار گرفت.
بهطوری که دولت اعتقاد دارد باید با سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار از حل مقطعی مشکلات مناطق محروم به سمت راهحل دائمی برای رفع معضلات این مناطق قدم برداشت. این تصمیم دولت علاوه بر رشد اعتبارات طرحهای عمرانی از طریق طرحهای رشد اقتصادی استانی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی مناطق محروم صورت گرفته است و در نوع خود برای اولین بار در لایحه بودجه رخ میدهد.
چنانچه لایحه بودجه در مجلس تصویب شود اعتبارات مناطق محروم در ردیف اعتبارات استانی یا ملی و ردیفهای متفرقه به مبلغ ۲۱۰ هزار میلیارد تومان و مبلغ ۳۳۲ میلیون یورو افزایش خواهد داشت که بیشترین توجه به مناطق محروم از سوی دولت سیزدهم خواهد بود. کاهش فقر مطلق، تأمین آب شرب و کمک به اقتصاد روستا از محورهای موردتوجه در بودجه مناطق محروم سال ۱۴۰۱ قرار دارد.
بر همین اساس طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۵ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان بابت کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی، ۱۰۰ میلیارد تومان بابت رفع محرومیت و سازندگی، شامل آب شرب، احداث جادههای روستایی، ساماندهی حاشیهنشینی و پیشرفت و آبادانی مناطق محروم، مبلغ ۳۳۲ میلیون یورو برای طرحهای محرومیتزدایی خاص، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان بابت تأمین مسکن محرومین، مبلغ ۳۲ هزار میلیارد جهت رفع تبعیض و ارتقا سطح مناطق کمتر توسعهیافته و تحقق پیشرفت و عدالت و مبلغ ۴۵۴ میلیارد تومان برای کمک به اقتصاد روستا در نظر گرفته شده است.
بنا بر این گزارش افزایش ۴ برابری اعتبارات تملکدارایی سرمایهای استانها با رویکرد محرومیتزدایی نیز علاوه بر اعتبارات طرحهای ملی است که در مناطق کمتر توسعهیافته اجرا خواهد شد. لذا دولت در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حداکثر توان خود را برای شتاب بخشیدن به عمران و آبادانی مناطق محروم به کار گرفته و نهتنها هیچگونه ردیف اعتباری مناطق محروم حذف نشده بلکه رشد چندین برابری نسبت به سنوات گذشته دارد.
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