۴۰ درصد مردم زنجان دُز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند

مشهود تقی‌لو در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در استان زنجان انتقاد کرد و گفت: متاسفانه زنجانی‌ها را آن طور که باید و شاید بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت نمی‌کنند.

وی بر لزوم تقویت واکسیناسیون در استان تاکید کرد و اظهار داشت: تاکنون بیش از ۹۳ درصد زنجانی‌های بالای ۱۸ سال دوز اول، ۸۵ درصد دوز دوم و ۴۰ درصد هم دوز سوم کرونا را دریافت کردند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: از مردم استان درخواست می‌شود همچنان بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنند.

تقی‌لو با بیان اینکه محدودیت‌ها در استان تشدید شده است، ابراز داشت: در این راستا نظارت هم بیشتر شده است.

وی از افزایش بیماران بستری به کرونا در استان خبر داد و ابراز داشت: متأسفانه طی روزهای آینده تعداد بستری‌ها در مراکز درمانی افزایش یافته است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان افزود: رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در مساجد و نماز جمعه خوب است.

تقی‌لو یادآور شد: کمترین رعایت پروتکل‌های بهداشتی مربوط به نانوایی‌ها، رستوران و مردم در مجتمع‌های تجاری است و می‌طلبد که اصناف استان کد رهگیری را نصب کنند.