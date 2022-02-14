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۲۵ بهمن ۱۴۰۰، ۸:۵۹

معاون بهداشت علوم پزشکی استان زنجان:

۴۰ درصد مردم زنجان دُز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند

۴۰ درصد مردم زنجان دُز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند

زنجان-معاون بهداشت علوم پزشکی استان زنجان گفت: تاکنون بیش از ۴۰ درصد افراد بالای ۱۸ سال در استان دُز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند.

مشهود تقی‌لو در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در استان زنجان انتقاد کرد و گفت: متاسفانه زنجانی‌ها را آن طور که باید و شاید بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت نمی‌کنند.

وی بر لزوم تقویت واکسیناسیون در استان تاکید کرد و اظهار داشت: تاکنون بیش از ۹۳ درصد زنجانی‌های بالای ۱۸ سال دوز اول، ۸۵ درصد دوز دوم و ۴۰ درصد هم دوز سوم کرونا را دریافت کردند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: از مردم استان درخواست می‌شود همچنان بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنند.

تقی‌لو با بیان اینکه محدودیت‌ها در استان تشدید شده است، ابراز داشت: در این راستا نظارت هم بیشتر شده است.

وی از افزایش بیماران بستری به کرونا در استان خبر داد و ابراز داشت: متأسفانه طی روزهای آینده تعداد بستری‌ها در مراکز درمانی افزایش یافته است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان افزود: رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در مساجد و نماز جمعه خوب است.

تقی‌لو یادآور شد: کمترین رعایت پروتکل‌های بهداشتی مربوط به نانوایی‌ها، رستوران و مردم در مجتمع‌های تجاری است و می‌طلبد که اصناف استان کد رهگیری را نصب کنند.

کد مطلب 5424593

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