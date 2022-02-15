به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با تقدیر از حضور با شکوه مردم در جشن چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی علیرغم شرایط کرونایی، ادامه داد: امروز گفتمان انقلاب اسلامی علی رغم تمام دشمنی‌ها در منطقه و جهان، نفوذ کرده و پیشرفت‌های علمی، صنعتی، تکنولوژیکی در حوزه‌های هسته‌ای، انرژی، نانو، موشکی، پزشکی و… شیطان و شیاطین را متزلزل و عصبانی کرده است و آنها مایوس از براندازی نظام اسلامی ایران، در جنگ روانی و سایبری و تحریک‌های اقتصادی فعال شده‌اند.

وی ادامه داد: گام دوم انقلاب اسلامی، جهاد تبیین در برابر تهاجم ترکیبی دشمن است و حزب موتلفه اسلامی با تکیه بر خدا محوری، تحول تکاملی حزبی خود را متناسب با گام دوم انقلاب اسلامی آغاز کرده است و می‌داند که حدود جنگ امروز، دامنه شناختی، ادراکی و سایبری دارد.

بادامچیان تاکید کرد: امروز باید در برابر جریان تحریف با جهاد تبیین و با ادبیات روز انقلاب و تاکتیک‌های نوین رسانه‌ای و روشنگری وظیفه زدودن ابهام، دروغ و تهمت در تقابل با نفاق، کفر و انحراف را دنبال کرد و این حرکت تبیین است که خنثی کننده توطئه دشمن خواهد بود.

وی تصریح کرد: مطابق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، جهاد تبیین در دو وجه ضرورت می‌یابد؛ یکی بر اساس معنای خاص جهاد یعنی تقابل و مبارزه با دشمن و دیگری برحسب معنای عام آن، یعنی جهاد برای تبیین حقیقت برای ذات حقیقت که مصداق آن همان انسان کامل حضرت مهدی (عج) است، و البته که این دو وجه با یکدیگر تعارض و تضاد ندارند؛ بلکه دو روی یک حقیقت هستند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از این گفت و گو در خصوص توجه به یارانه پنهان در لوایح بودجه، گفت: اگر یارانه پنهان ساماندهی می‌شد، ثروتمندانی که نیازی به یارانه ندارند، هزینه‌های مصرف خود را می‌پرداختند و یارانه‌ای که گفته می‌شود به ثروتمندان ۱۱ برابر اقشار عادی جامعه پرداخت می‌شود صرف رفاه کم درآمدها می‌شد.

بادامچیان افزود: باید با عبور از اشتباهات گذشته نظام انرژی کشور را اصلاح کرد و بایستی دولت و مجلس با هوشمندی و آینده نگری به فکر علاج اقتصاد کشور باشند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در ادامه درباره روند مذاکرات وین گفت: دولت فعلی مذاکرات وین را به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم مرتبط نکرده است.

بادامچیان تصریح کرد: در مذاکرات اصلی داریم که مذاکره برای نتیجه است و نتیجه باید ثمربخش باشد و قائل «به هر توافقی بهتر از عدم توافق است» نیستیم. بنابراین مذاکرات وین باید در چارچوب سیاست‌های ترسیمی نظام اسلامی ایران و رهنمودهای امام خامنه ای و مصالح ملت و کشور ایران باشد.

وی ادامه داد: دولت آمریکا به عنوان ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ و طرفی که از برجام خارج شده، مسئول است. جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات وین، به خوبی با ترسیم خطوط قرمز و اصرار بر روی آنها طرف غربی را در منگنه قرار داده است و اکنون توپ در زمین واشنگتن و تروئیکای اروپایی است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: سه شرط ایران برای مذاکرات این است که ایالات متحده باید اول مسئولیت نادیده گرفتن مجدد توافق را قبول نماید و خسارات ناشی از آن را بپذیرد، دوم اینکه به طور قابل قبول و با راستی آزمایی، همه تحریم‌های اعمال شده از سال ۲۰۱۸ را به یکباره لغو کند و سوم اینکه تضمین کند که دولت دیگری در آمریکا به تعهدات خود پشت نخواهد کرد.

بادامچیان افزود: اکنون آمریکا بیش از هر شرایطی محتاج برگشت به برجام است و منافع خود را بر اساس این اصل تعریف نموده که با حفظ ساختار و هندسه تحریم‌ها، تحریم‌ها را برگرداند و می‌خواهد همچنان ایران را در فشار نگه دارد.

وی با تاکید بر اینکه معادلات دنیا، در حال تغییر است اظهار داشت: تأمین منافع ملت‌ها، منوط به درک جدید این معادلات و تعامل راهبردی با قدرت های نوظهور است و امروز سیاست خارجی که متوازن باشد موفق است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی همچنین گفت: آنها که به دنبال کارشکنی در روابط ایران با چین و روسیه هستند، ایران منفعل در برابر غرب می‌خواهند. ایرانی که دنباله رو تمدن غربی باشد.

وی اضافه کرد: ما معتقدیم سیاست خارجی باید متوازن و نتیجه گرا باشد و امیدها به داخل کشور باشد نه واشنگتن، نیویورک یا وین و با این سیاست است که تحریم‌ها بی اثر خواهد شد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از این گفت و گو در واکنش به انتشار ویدئوهای خشونت آمیز روزهای اخیر با اشاره به اینکه بهره برداری عناصر بیگانه گرا و بیگانگان از ناهمواری‌های اجتماعی یک جریان سازی و توطئه علیه نظام اسلامی است گفت: متاسفانه در داخل بعضی عناصر غرب گرا به جای چاره اندیشی به آن دامن می‌زنند.

وی ادامه داد: در اسلام جایگاه زن عزیز و رفیع است و ما باید این را برای جامعه در فضای غبار آلود تهمت‌ها، توهین‌ها، دروغ‌ها و توطئه‌ها تبیین کنیم که ضد انقلاب و نامحرمان انقلاب این را بهانه برای حمله به فرهنگ عمومی و فرهنگ اسلامی، فقه و فقاهت قرار داده‌اند که باید با بررسی و آسیب شناسی در رفع آن اقدام شود و ان شاالله خواهد شد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان میلاد مسعود مولی الموحدین، امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام را به همه شیعیان، دوستداران و علاقمندان آن حضرت و همه عدالت خواهان و آزادگان جهان تبریک گفت و روز مرد و پدر را گرامی داشت.