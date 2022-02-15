انگلیس میزبان نشست کمک به افغانستان است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «لیز تراس» وزیر خارجه انگلیس مدعی شد که این کشور ماه میلادی آینده در مشارکت با سازمان ملل متحد، میزبانی نشستی را بر عهده خواهد داشت که هدف از برگزاری آن، جمع آوری ۴.۴ میلیارد دلار کمک مالی برای افغانستان است تا به این ترتیب، مانع از وقوع بحران انسانی در این کشور شود.

این در حالی است که دو روز پیش هم اسپوتنیک به نقل از منابع معتبر، از احتمال سفر وزیر بهداشت کابینه طالبان در رأس هیئتی به انگلیس خبر داد.

ادعاها درباره جمع آوری کمک مالی برای افغانستان در حالی است که آمریکا به عنوان متحد نزدیک لندن، هفت میلیارد دلار از دارایی های افغانستان را بلوکه کرده و می گوید نیمی از آن را به نفع بازماندگان قربانیان حوادث ۱۱ سپتامبر، مصادره خواهد کرد.