به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان رسمی و بین‌المللی دنیا یکی از ضروریات محسوب می‌شود. انگلیسی زبان علم و زبان رسانه‌ها است و برای یادگیری آن به تمرین و تکرار زیاد و مستمر نیاز دارید. با دریافت مدارک تخصصی زبان انگلیسی مانند تافل و آیلتس می‌توانید آینده تحصیلی و شغلی خود را تضمین کرده و در صورت مهاجرت به خارج از کشور به راحتی با افراد ارتباط برقرار کنید. در کشورهایی مثل ایران که زبان رسمی آن‌ها انگلیسی نیست، مؤسسه‌های زیادی در زمینه آموزش زبان انگلیسی مشغول فعالیت هستند و با برگزاری دوره‌های زبان انگلیسی به افراد کمک می‌کنند که به خوبی با زبان انگلیسی آشنا شده و به آن تسلط پیدا کنند. در این مقاله قصد داریم به معرفی بهترین دوره‌های زبان انگلیسی بپردازیم.

دوره‌های زبان انگلیسی کودکان

همه می‌دانیم که اگر یادگیری زبان انگلیسی از سنین کودکی آغاز شود، موفقیت بیشتری به دست می‌آید و کودکان بسیار سریع‌تر از افراد بزرگسال زبان‌های خارجه را یاد می‌گیرند و در حل مشکلات مختلف توانایی و خلاقیت بیشتری از بزرگسالان دارند. آموزش زبان به کودکان باید به شکل تخصصی، بر اساس اصول علمی و به همراه سرگرمی و جذابیت برای کودک انجام شود. دوره‌های زبان انگلیسی برای کودکان ۷ تا ۱۲ سال مناسب است. در این دوره‌ها از کتاب‌های سوپر مایندز انتشارات کمبریج استفاده می‌شود. در کنار کتاب استفاده از موزیک‌، داستان و انیمیشن نیز مؤثر است. کودکان بعد از پایان دوره‌های آموزش زبان انگلیسی در آموزشگاه‌های معتبر مدرک فارغ‌التحصیلی دریافت می‌کنند. دوره‌های آموزش زبان انگلیسی کودکان به صورت دوره‌های مبتدی و دوره‌های پیشرفته برگزار می‌شود.

دوره‌های زبان انگلیسی نوجوانان

دوره‌های زبان انگلیسی نوجوانان برای رده‌های سنی ۱۲ الی ۱۵ سال مناسب است. نوجوانان با شرکت در این دوره‌ها و استفاده از کتاب‌های project انتشارات آکسفورد می‌توانند با مفاهیم انگلیسی و لغات جدید آشنا شوند. برای تقویت مهارت‌های نوجوانان در زمینه مکالمات انگلیسی یا speaking پس از پایان هر درس جمع‌بندی‌هایی به شکل پروژه‌های گروهی یا فردی ارائه می‌شود. نوجوانان با کمک این دوره‌ها به صورت درست و روان می‌توانند به زبان انگلیسی صحبت کنند.

نوجوانانی که دانش کمی درباره زبان انگلیسی دارند باید در کلاس‌های مبتدی این دوره ثبت نام کنند و لغات راحت، نام کشورهای مختلف، اعضای خانواده، روزهای هفته، نام ماه‌ها، نحوه خواندن و گرامرهای ابتدایی و پایه را بیاموزند. پس از گذراندن دوره مبتدی به ترتیب وارد کلاس‌های زبان مقدماتی، پیش متوسطه و متوسطه نوجوانان می‌شوند. هر چه سطح کلاس‌ها بالاتر می‌رود، سطح آموزش نیز پیشرفته‌تر می‌شود و توانایی فهم متون بلند انگلیسی را به دست می‌آورند. کارشناسان آموزشی پس از اتمام دوره Teenager از نوجوانان امتحان می‌گیرند تا در صورت قبولی سطح آموزش آن‌ها را به دوره‌های بزرگسالان انتقال دهند و با خواندن کتاب‌های Touchstone در دوره‌های زبان بزرگسالان به یادگیری خود ادامه دهند.

دوره‌های زبان انگلیسی بزرگسالان

دوره‌های زبان انگلیسی بزرگسالانبرای افراد بالاتر از ۱۵ سال مناسب است و به صورت دوره‌های مبتدی و دوره‌های تخصصی برگزار می‌شود. در دوره‌های مبتدی و میانی از کتاب‌های Touchstone و برای دوره‌های تخصصی و پیشرفته زبان انگلیسی بزرگسالان از کتاب CPE Masterclass و کتاب‌های Viewpoint استفاده می‌شود. کتاب Oxford Word Skills نیز در همه مقاطع آموزشی به عنوان یک کتاب کمکی کاربرد دارد. دوره‌های زبان انگلیسی مبتدی و میانی بزرگسالان از مقاطع Elementary ،Pre-Intermediate ،Intermediate و Upper-Intermediate تشکیل شده است. دوره‌های تخصصی و پیشرفته هم شامل CPE ،Secondary Advanced ،Primary Advanced است. هرچه به سطح‌های بالاتر دوره‌های آموزشی بزرگسالان راه پیدا کنید، تسلط شما به زبان انگلیسی بیشتر خواهد شد.

دوره‌های زبان انگلیسی آیلتس

در دوره‌های زبان انگلیسی آیلتس متقاضیان در مدت کوتاهی با مهارت‌ها و دانش‌های زبان انگلیسی آشنا می‌شوند تا خود را برای شرکت در آزمون آیلتس و کسب نمره مناسب آماده کنند. اکثر کسانی که در دوره‌های آموزش زبان انگلیسی آیتلس شرکت می‌کنند، قصد مهاجرت به خارج از کشور و ادامه تحصیل دارند و یا متخصصانی هستند که می‌خواهند در دوره‌های بین‌المللی خارج از کشور شرکت کنند. این دوره‌ها شامل Pre-IELTS, IELTS, Post-IELTS هستند. افرادی که به دلیل ضعف در زبان انگلیسی نمی‌توانند در آزمون آیلتس شرکت کنند، باید با شرکت در کلاس پیش آیلتس pre-IELTS مهارت‌های زبانی خود را تقویت کنند.

در این کلاس‌ها از کتاب‌های Mindset foundation, English Vocabulary in Use, Grammar in Use, Headway Starter استفاده می‌شود. در دوره زبان انگلیسی آیلتس آزمون ماک آیلتس یا آزمون آزمایشی نیز برگزار می‌شود. این آزمون دقیقاً مانند آزمون اصلی آیلتس شبیه‌سازی شده و همه مراحل آن با هزینه کم برگزار می‌شود تا کارآموز یک تجربه کاملاً واقعی را پشت سر بگذارد و به سطح توانایی‌های خود پی ببرد. نتایج آزمون آزمایشی بعد از دو روز به زبان‌آموزان اعلام می‌شود.

دوره‌های زبان انگلیسی تجاری

شرکت‌های بازرگانی و کسب و کارهای مختلف در مراودات و روابط تجاری و بازرگانی خود از آموزش زبان انگلیسی تجاری بهره زیادی می‌برند. دوره‌های زبان انگلیسی تجاری برای افرادی مناسب است که با شرکت در این دوره‌ها قصد دارند سطح زبان تجاری خود را ارتقا ببخشند. در آموزشگاه‌های معتبر دوره‌های آموزش زبان انگلیسی تجاری از مفیدترین و پرطرفدارترین دوره‌ها محسوب می‌شود. اکثر شرکت‌کنندگان در این دوره‌ها مدیران بانک‌ها، کارآفرینان، مدیران بازاریابی و فروش و به طور کلی همه افراد مرتبط به تجارت هستند.

با شرکت در سطوح مختلف دوره زبان انگلیسی تجاری با اصطلاحات، کلیشه‌ها و الگوهای تجاری آشنا می‌شوید و یاد می‌گیرید که در جلسات رسمی و جلسات غیر رسمی تجاری چطور به انگلیسی صحبت کنید. آموزش زبان انگلیسی تجاری شامل آداب معرفی، نحوه نگارش ایمیل، نحوه تیم‌سازی، نکات مهم برای شروع و اتمام مکالمه، آداب برگزاری جلسات تجاری، بازاریابی، فروش محصول، چگونگی ارائه جلسات، امورمالی، نحوه انجام مکالمات تلفنی، ارتباط با مشتری‌ها و… است.

دوره‌های زبان انگلیسی خصوصی

بسیاری از متقاضیان یادگیری زبان انگلیسی، دوره‌های زبان انگلیسی خصوصی و نیمه خصوصی را انتخاب می‌کنند. این افراد به جای شرکت در کلاس‌های عمومی آموزش زبان انگلیسی تجاری، کلاس‌های آیلتس، کلاس‌های کودکان، نوجوانان و بزرگسالان ترجیح می‌دهند که زبان انگلیسی را به صورت خصوصی یا نیمه خصوصی به شکل آنلاین یا حضوری یاد بگیرند. این کلاس‌ها برای افرادی که به حضور در مکان‌های شلوغ علاقه ندارند مناسب است. کسانی که به مدرک زبان برای ادامه تحصیل در خارج یا مهاجرت نیاز دارند، اغلب در دوره‌های زبان انگلیسی خصوصی شرکت می‌کنند.

نحوه برگزاری آزمون آنلاین تعیین سطح زبان

اولین اقدام برای حضور در مؤسسه‌های آموزش زبان انگلیسی شرکت درآموزش آنلاین تعیین سطح زبان است. با شرکت در این آزمون سطح مهارت افراد در زمینه زبان انگلیسی به صورت تقریبی مشخص می‌شود. در آموزشگاه‌های زبان آزمون آنلاین تعیین سطح زبان به روش‌های شفاهی و کتبی و به شکل آنلاین برگزار می‌شود. کیفیت سوالات، سرعت، دقت و اعتبار آزمون‌های آنلاین تعیین سطح زبان بسیار بالاست. برای شرکت در این آزمون ابتدا باید وارد سامانه آموزشگاه مورد نظر شده و با وارد کردن کدملی خود ثبت نام کنید و به سوالات پاسخ بدهید.

شرکت در دوره‌های زبان انگلیسی مؤسسه سفیر زبان گفتمان

برای شرکت در دوره‌های زبان انگلیسی کودکان، نوجوانان، بزرگسالان، دوره آیلتس، دوره‌های آموزش زبان انگلیسی تجاری و دوره‌های خصوصی و نیمه خصوصی می‌توانید به سایت مؤسسه زبان سفیر گفتمان مراجعه کنید. این مؤسسه فعالیت خود را از سال ۱۳۷۸ آغاز کرد و با نزدیک به دو دهه سابقه فعالیت به یکی از بهترین پیشگامانان عرصه آموزش زبان در ایران تبدیل شده است. بهترین دوره آموزش زبان انگلیسی توسط این آموزشگاه ارائه می‌شود.

