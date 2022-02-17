وقوع درگیری مسلحانه در «جنین»/ ۳ جوان فلسطینی زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، مبارزان مقاومت فلسطین امروز پنجشنبه با نظامیان اشغالگر صهیونیست در شهر «جنین» واقع در کرانه باختری درگیر شدند. رسانه‌های فلسطینی اعلام کردند که این درگیری، مسلحانه بوده است.

بر اساس این گزارش، به دنبال این درگیری مسلحانه ۳ جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در جنین به شدت زخمی شدند. این در حالی است که گفته می‌شود ۲ تَن از مبارزان فلسطینی نیز بازداشت شده‌اند.

این درحالی است که چندی پیش گروه‌های مقاومت فلسطین به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در کرانه باختری که به شهادت یک شهروند فلسطینی منجر شد، واکنش نشان دادند. گروه‌های مقاومت فلسطین در این خصوص گفتند: هرگز اجازه نخواهیم داد خون شهدای فلسطینی پایمال شود. «مقاومت فراگیر» تنها گزینه بازدارنده در برابر دشمن صهیونیستی است.

این گروه‌ها همچنین افزودند: ما معتقدیم که مقاومت مسلحانه تنها گزینه‌ای است که رژیم صهیونیستی را از تداوم ارتکاب جنایت‌هایش علیه شهروندان فلسطینی در اراضی اشغالی باز می‌دارد. هرگز از این گزینه دست نمی‌کشیم.