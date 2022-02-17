  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۱:۰۹

مدیر سازمان تعاون روستایی هرمزگان:

ذخیره سازی ۱۲۰۰ تن سیب و پرتقال برای شب عید در هرمزگان آغاز شد

ذخیره سازی ۱۲۰۰ تن سیب و پرتقال برای شب عید در هرمزگان آغاز شد

بندرعباس - مدیر سازمان تعاون روستایی هرمزگان از آغاز ذخیره سازی ۱۲۰۰ تن سیب و پرتقال شب عید در سردخانه های استان هرمزگان خبر داد.

سیروس اسدپور در گفتگو با خبرنگار مهر از ذخیره سازی نخستین محموله سیب درختی در یکی از سردخانه‌های استان اظهار کرد: سیب موردنیاز ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز به میزان ۶۰۰ تن از استان اصفهان و پرتقال نیز به همین میزان از داخل استان تامین شده است.

وی با بیان اینکه مباشر توزیع میوه اتحادیه تعاونی روستایی خلیج فارس عهده دار شده است، گفت: توزیع این میوه‌ها از ۲۰ اسفند در مراکز منتخب توزیع سازمان تعاون روستایی با نرخ دولتی (مصوب ستاد تنظیم بازار) آغاز می‌شود و تا ۱۵ فروردین ادامه دارد.

مدیر سازمان تعاون روستایی هرمزگان گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور میوه شب عید ۱۰ تا ۱۵ درصد زیر قیمت بازار در مراکز به فروش می‌رسد.

اسدپور با بیان اینکه توزیع این میوه‌ها در راستای تنظیم بازار کالاهای اساسی و پرمصرف و در راستای حمایت از مصرف کنندگان انجام می‌شود، اظهار داشت: شهروندان عزیز می‌توانند میوه مورد نیاز خود را از مراکز بزرگ عرضه میوه و شرکت‌های تعاونی خریداری کنند.

کد مطلب 5426768

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها