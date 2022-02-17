ذخیره سازی ۱۲۰۰ تن سیب و پرتقال برای شب عید در هرمزگان آغاز شد

سیروس اسدپور در گفتگو با خبرنگار مهر از ذخیره سازی نخستین محموله سیب درختی در یکی از سردخانههای استان اظهار کرد: سیب موردنیاز ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز به میزان ۶۰۰ تن از استان اصفهان و پرتقال نیز به همین میزان از داخل استان تامین شده است.
وی با بیان اینکه مباشر توزیع میوه اتحادیه تعاونی روستایی خلیج فارس عهده دار شده است، گفت: توزیع این میوهها از ۲۰ اسفند در مراکز منتخب توزیع سازمان تعاون روستایی با نرخ دولتی (مصوب ستاد تنظیم بازار) آغاز میشود و تا ۱۵ فروردین ادامه دارد.
مدیر سازمان تعاون روستایی هرمزگان گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور میوه شب عید ۱۰ تا ۱۵ درصد زیر قیمت بازار در مراکز به فروش میرسد.
اسدپور با بیان اینکه توزیع این میوهها در راستای تنظیم بازار کالاهای اساسی و پرمصرف و در راستای حمایت از مصرف کنندگان انجام میشود، اظهار داشت: شهروندان عزیز میتوانند میوه مورد نیاز خود را از مراکز بزرگ عرضه میوه و شرکتهای تعاونی خریداری کنند.
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