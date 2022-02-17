واشنگتن «خود هیپنوتیزمی» درباره اوکراین را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، سفارت روسیه در آمریکا در واکنش به تازه‌ترین تحولات بحران اوکراین اعلام کرد: از آمریکا می‌خواهیم از «خود هیپنوتیزمی» درباره حتمیت حمله روسیه به اوکراین دست بکشد و از تغذیه رسانه‌ها با خبرهای هیجان انگیز نظامی درباره تحولات اوکراین خودداری کند.

سفارت روسیه همچنین از واشنگتن خواست تلاش‌های خود را بر روی حل و فصل مسائل مهم برای برطرف کردن نزاع داخلی در اوکراین متمرکز کند.

طرح درخواست سفارت روسیه از آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که در تازه‌ترین تحولات مربوط به بحران اوکراین، وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای از بازگشت تانک‌های یگان‌های ارتش منطقه نظامی غربی روسیه پس از انجام تمرینات برنامه ریزی شده به پایگاه‌هایشان خبر داد.

در این بیانیه آمده است: واحدهای تانک ارتش منطقه نظامی غربی روسیه پس از اتمام تمرینات برنامه‌ریزی شده به محل پایگاه‌های خود بازگشتند و حمل و نقل تانک‌ها و خودروهای زرهی از طریق راه آهن در مسافتی حدود هزار کیلومتر انجام می‌شود.

پیشتر نیز وزارت دفاع روسیه ویدئویی را منتشر کرده بود که نشان می‌داد تجهیزات نظامی این کشور پس از انجام رزمایش در کریمه به پایگاه‌های خود باز می‌گردند.