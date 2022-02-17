توضیحات شرکت حمل و نقل نورالرضا در مورد یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا در واکنش به خبری که در روز ۲۵ بهمن ماه در خصوص تأخیر و نقص فنی ایجاد شده در خروجی خبرگزاری مهر منتشر شد توضیحاتی ارائه داد که متن این توضیحات به شرح زیر است.
شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا ضمن ابراز تأسف از مشکل به وجود آمده برای مسافرانی که این شرکت را برای مسافرت خود انتخاب نمودهاند به اطلاع میرساند کلیه شرکتهای حمل و نقل ریلی مسافر در کشور از جمله شرکت نورالرضا تنها مالک واگنهای مسافری میباشند و وظیفه ارائه خدمات مناسب در واگنهای تحت مالکیت خود را بر عهده دارند و کلیه موضوعات برنامه، سیر و حرکت تأمین دیزل، موضوعات خط و ابنیه در اختیار و تحت مسئولیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران میباشد با توجه به اینکه علت تأخیر قطار مذکور خرابی چندین باره دیزل و تعویض آن بوده این شرکت، نه تنها در این خصوص مقصر نیست بلکه به خاطر نارضایتی مسافران خود و زیانهای ناشی از تضعیف برند واگنهای تحت مالکیت خود، در حال پیگیری موضوع از راه آهن جمهوری اسلامی ایران میباشد همچنین طبق پیامک ارسال شده توسط راه آهن جمهوری اسلامی ایران به مسافرین محترم ۵۰ درصد هزینه بلیت ایشان به عنوان خسارت از سوی راه آهن جمهوری اسلامی ایران به ایشان عودت داده خواهد شد.
در پایان به اطلاع کلیه هموطنان گرامی میرساند شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا به عنوان ارائه دهنده خدمات قطار پنج ستاره در کشور و خوش سابقه ترین شرکت در این حوزه پیگیر مشکلات موجود تا حل کامل آنها خواهد بود و همچنان خدمات خود را در معرض ارزیابی شما گرامیان قرار داده است تا در مسیر ارتقا کیفیت قدم بردارد.
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