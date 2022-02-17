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۲۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۳:۰۵

سخنگوی علوم پزشکی گیلان:

وخامت حال ۱۰۰ بیمار کرونایی در گیلان/ ۱۸۴ بیمار جدید بستری شدند

وخامت حال ۱۰۰ بیمار کرونایی در گیلان/ ۱۸۴ بیمار جدید بستری شدند

رشت- سخنگوی علوم پزشکی گیلان با اشاره به بستری بیش از ۱۰۰ بیمار کرونایی در بخش مراقبت های ویژه به دلیل وخامت حال، گفت: در شبانه روز گذشته ۱۸۴ بیمار جدید در گیلان بستری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، فردین مهرابیان ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه تعداد بستری‌های کرونایی در استان گیلان از مرز ۷۰۰ نفر نیز گذشت، اظهار کرد: هم اکنون ۷۱۳ نفر در بیمارستان‌های گیلان بستری هستند.

وی با بیان اینکه روند بستری‌های روزانه و مراجعات سرپایی از اواسط دی ماه با شیوع سویه امیکرون افزایش یافته است، گفت: در شبانه روز گذشته ۱۸۴ بیمار جدید در بیمارستان پذیرش شده‌اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه با اشاره به وخامت حال ۱۰۰ بیمار کرونایی و بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، اضافه کرد: بیش از ۱۰۰ بیمار دیگر نیز در شرایط بد قرار دارند.

وی با بیان اینکه اکثر مبتلایان به کرونا و افراد بستری در بیمارستان‌های استان گیلان واکسن دریافت نکرده‌اند، افزود: تا به امروز ۳۶ درصد شهروندان گیلانی معادل بیش از ۸۶۰ هزار نفر دُز سوم و یا یادآور را که تا بیش از ۸۰ درصد در برابر ابتلاء به این ویروس ایمنی ایجاد می‌کند را دریافت کرده‌اند.

مهرابیان با اشاره به فعالیت ۴۵۴ مرکز و پایگاه واکسیناسیون در سطح استان گیلان و بیش از ۲۰۰ مرکز در سطح شهرستان رشت، تصریح کرد: توجه به واکسیناسیون در کنار رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، پرهیز از حضور در دورهمی ها و استفاده از ماسک از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از ابتلاء و انتقال ویروس کرونا است.

کد مطلب 5426868

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    نظرات

    • IR ۲۲:۲۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۸
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      لطفا وزارت کشور وستاد کرونا سفرهای نوروزی را مطلقا ممنوع کند واکسن اگر اثری داشت که امار اینقدر بالا نبود شرط واکسن وجریمه برای سفر فقط فاجعه میشود
    • IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۱
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      # لغو_آزمون_دکتری_۶_اسفند_۱۴۰۰ #کرونا#گیلان_قرمز# مرگ استانه اشرفیه جز شهرستانهای شرق گیلان است . محل ازمون داوطلبان آستانه اشرفیه با ۳۲ کیلونتر فاصله از رشت ، رشت انتخاب کرده اند درحالیکه استانه اشرفیه با لاهیجان ۶ کیلومتر فاصله دارد . یعنی بیسوادی و بی تدبیری محض سازمان سنجش!!! و وزارت علوم !!!

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