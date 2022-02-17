وخامت حال ۱۰۰ بیمار کرونایی در گیلان/ ۱۸۴ بیمار جدید بستری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فردین مهرابیان ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه تعداد بستریهای کرونایی در استان گیلان از مرز ۷۰۰ نفر نیز گذشت، اظهار کرد: هم اکنون ۷۱۳ نفر در بیمارستانهای گیلان بستری هستند.
وی با بیان اینکه روند بستریهای روزانه و مراجعات سرپایی از اواسط دی ماه با شیوع سویه امیکرون افزایش یافته است، گفت: در شبانه روز گذشته ۱۸۴ بیمار جدید در بیمارستان پذیرش شدهاند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه با اشاره به وخامت حال ۱۰۰ بیمار کرونایی و بستری در بخش مراقبتهای ویژه، اضافه کرد: بیش از ۱۰۰ بیمار دیگر نیز در شرایط بد قرار دارند.
وی با بیان اینکه اکثر مبتلایان به کرونا و افراد بستری در بیمارستانهای استان گیلان واکسن دریافت نکردهاند، افزود: تا به امروز ۳۶ درصد شهروندان گیلانی معادل بیش از ۸۶۰ هزار نفر دُز سوم و یا یادآور را که تا بیش از ۸۰ درصد در برابر ابتلاء به این ویروس ایمنی ایجاد میکند را دریافت کردهاند.
مهرابیان با اشاره به فعالیت ۴۵۴ مرکز و پایگاه واکسیناسیون در سطح استان گیلان و بیش از ۲۰۰ مرکز در سطح شهرستان رشت، تصریح کرد: توجه به واکسیناسیون در کنار رعایت شیوه نامههای بهداشتی، پرهیز از حضور در دورهمی ها و استفاده از ماسک از مهمترین عوامل پیشگیری از ابتلاء و انتقال ویروس کرونا است.
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