عملیات احداث ۱۷ کیلومتر بزرگراه در آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار آذربایجان غربی صبح پنجشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی ۱۷ کیلومتر بزرگراه در استان با اشاره به موقعیت مهم استان و ضرورت گسترش راههای ارتباطی، گفت: در چند سال اخیر جهش خوبی در توسعه راه‌های استان رقم خورده است. استان در مسیر چند کریدور اصلی قرار دارد و نقش محوری در توسعه شریانهای ارتباطی منطقه ایفا می‌کند.

محمدصادق معتمدیان روند تکمیل کریدور بزرگراهی غرب کشور به عنوان نقطه اتصال دسترسی قفقاز به آب‌های آزاد و خلیج‌فارس را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: ایمن‌سازی جاده‌های استان به عنوان یکی از مطالبه‌های مردم برای تقویت ترانزیت بین‌الملل و سهولت در دسترسی به پایانه‌های صادراتی و مرزی با توجه به مرزهای طولانی با سه کشور، نیازمند کار جهادی است که در بخش حمل‌ونقل بر اساس ظرفیت‌ها اراده جمعی برای رفع کمبودها شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه کارهای عمرانی یکی از نقاط امیدبخش و خدمات‌رسانی به مردم و نیز محرومیت‌زدایی محسوب می‌شود، گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی استان بحث کاهش آمار تصادفات جاده‌ای است که باید برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت بر اساس منابع مالی و همکاری ارگان‌های مسئول در جهت افزایش ایمنی ترددهای جاده‌ای پیگیری و پروژه‌های کلان و راهبردی استان با توجه به جایگاهی که در کشور و منطقه داریم با سرعت انجام شود.

استاندار آذربایجان غربی با قدردانی از همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تأمین منابع مالی پروژه‌های راهسازی خاطرنشان کرد: می‌طلبد با توجه به ظرفیت‌های ویژه استان این روند تداوم و تقویت گردد تا با اهتمام جمعی نسبت به بهبود زیرساخت‌های حمل و نقلی اقدام گردد.

معتمدیان اقتصادی کردن زیرساخت‌های حمل و نقلی را یک اصل جدی عنوان کرد و گفت: با بهره گیری درست از ظرفیت‌هایی چون ریل، جاده و ناوگان هوایی می‌توان بیش از اینها در توسعه استان نقش آفرین بود.

استاندار آذربایجان غربی در آغاز چهارمین سفر شهرستانی، با استقبال مردم و مسئولان شهرستان باروق، وارد این شهرستان شد.

محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی در بدو ورود به شهرستان باروق با حضور در مزار شهدای این شهرستان و اهدای گل و قرائت فاتحه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، با آرمانهای مقدس شهدا تجدید میثاق کرد.