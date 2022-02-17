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۲۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۸:۵۰

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز:

تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز محکوم به پیروزی است

تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز محکوم به پیروزی است

شیراز- سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز گفت: تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز محکوم به پیروزی است و باید به این مهم برسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کلانتری عصر پنجشنبه در نشست خبری پیش از بازی فجر و صنعت نفت آبادان بیان کرد: از رسانه‌های استان فارس تشکر ویژه ای می کنم چون حمایت ویژه ای برای موفقیت فجر صورت گرفته است.

وی افزود: رفاقت دیرینه ای میان ورزشکاران فارس و آبادان وجود داشته و خاطرات بسیار خوبی میان ورزشکاران فارس و آبادان وجود دارد.

او ادامه داد: نفت آبادان مشکلات متعددی داشت ولی علیرضا منصوریان توانست تیم را مدیریت کرده و جایگاه خوبی برای تیم ایجاد کند.

کلانتری یادآورشد: ما محکوم به پیروزی هستیم و این پیروزی قابل دسترس است و با توجه به بازیکن‌هایی که جذب شده است امید است تیم فجر بتواند نتایج خوبی کسب کند این در حالی است که در بازی قبل نیز تیم ما دچار ناهماهنگی بود ولی این مشکلات برطرف شده است.

وی افزود: تیم فجر مجموعه‌ای بسیار خوب است و با حمایت از تیم فجر می‌توان جامعه ورزشی استان را خوشحال کرد این در حالی است که پورغلامی نیز به مجموعه مدیریت تیم اضافه شده و فجر به لحاظ مدیریت فنی تیم نیز تقویت شده است.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز ادامه داد: با توجه به تمرین‌های که انجام شده است فجر به دنبال بازی هجومی است و در تلاش است تا یک بازی با موقعیت‌های گل متعدد داشته باشد.

او افزود: با توجه به منابع مالی که در دسترس تیم فجر است نسبت به جذب بازیکن اقدام شد و تلاش شد بهترین گزینه‌های موجود در لیگ برای فجر جذب شود.

کد مطلب 5427068

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