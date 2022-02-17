دشمنان با ترور اقتصادی و تفرقه افکنی به دنبال شکست ملت یمن هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل المسیره، سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن در دیدار با هیئتی از سوی قبیله آل جناح در استان مارب از وفاداری آنها به ملت یمن و مبارزه با ائتلاف سعودی قدردانی کرد.

الحوثی در این دیدار تاکید کرد که دشمن سعودی با محاصره اقتصادی ناجوانمردانه و تفرقه اندازی میان مردم یمن قصد دارد به اهداف شوم خود در این جنگ دست پیدا کند.

او ضمن تاکید بر لزوم توجه ویژه به عنصر اساسی وحدت و یکپارچگی در صفوف ملت یمن گفت: از تمامی دستگاه‌های مسئول و اجرایی در شهرستان حریب (واقع در مارب) می‌خواهیم تا هر آنچه در توان دارند برای پاسخگویی به نیازهای مردم بگذارند.

تاکید عبدالملک الحوثی بر لزوم حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه افکنی های سعودی درحالی است که رژیم صهیونیستی سعی دارد با فشار بر آمریکا جنبش مردمی انصارالله را در لیست تروریستی قرار داده و صف مردم یمن را به مرور از این جنبش مقاومتی جدا سازد.

روزنامه عبری زبان «تایمز آو اسرائیل» به نقل از مقامات رژیم صهونیستی در این باره خبر داد تل آویو در حال اعمال فشار بر دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا است تا با استناد به درخواست امارات، جنبش انصارالله یمن را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.

پایگاه خبری «آکسیوس» چند روز پیش به نقل از منابع آگاه در گزارشی نوشت: کاخ سفید امکان قرار دادن مجدد حوثی ها را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی مورد بررسی قرار می‌دهد.

این پایگاه خبری آمریکایی پنج‌شنبه ۱۰ فوریه فاش کرد که امارات متحده عربی از دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا خواسته است تا انصارالله یمن را به عنوان یک گروه تروریستی بشناسد و نام این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی بگنجاند.