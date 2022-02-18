مذاکرات سوریه و عراق برای تقویت همکاری های پارلمانی و اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، محمد اکرم العجلانی نایب رئیس پارلمان سوریه با محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در اینکه در حاشیه کنفرانس اتحادیه بین المجاس عرب در قاهره برگزار گردید راهکارهای تقویت همکاری‌های پارلمانی و اقتصادی دو کشور را بررسی کردند.

مقامات عراقی و سوری همچنین بر اهمیت ارتقای روابط پارلمانی و اقتصادی بین دو کشور و تلاش برای رفع موانع در این خصوص تاکید نمودند.

نایب رئیس پارلمان سوریه این دیدار را مثبت توصیف کرد و بر آمادگی سوریه برای رفع تمام موانع تاکید کرد.

الحلبوسی نیز بر اهمیت گشایش گذرگاه‌های مرزی مشترک و برداشتن گام‌های عملی و رفع موانع برای افزایش همکاری‌ها بین بغداد و دمشق تاکید کرد.