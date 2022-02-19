بجنورد به مقام سوم سومین دوره فستیوال پاورلیفتینگ کشور دست یافت

الیاس کلابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سومین دوره فستیوال پاورلیفتینگ و پرس سینه کشور از ۲۶ الی ۲۹ بهمن ماه با حضور ۵۲۰ ورزشکار در قالب ۳۱ تیم از ۲۱ استان به میزبانی کرمانشاه برگزار شد.

سرپرست تیم پاورلیفتینگ بجنورد ادامه داد: در این رقابت‌ها الیاس کُلابی در وزن ۵۹ کیلوگرم جوانان موفق به کسب مقام اول و در رده سنی بزرگسالان در همین وزن مقام دوم را از آن خود کرد..

وی افزود: محمد علی محمدی در وزن ۱۰۵ کیلوگرم بزرگسالان مقام دوم، علی‌اکبر سنایی در وزن مثبت ۱۲۰ کیلوگرم مقام دوم، میثم امانی در وزن ۱۰۵ کیلوگرم بزرگسالان و صادق نیازی در وزن ۱۲۰ کیلوگرم بزرگسالان به مقام سوم رسیدند.

وی بیان داشت: الیاس کُلابی و هادی ایزی به ترتیب به عنوان سرپرست و مربی تیم کیهان بجنورد در این رقابت‌ها حضور داشتند.

کلابی خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان هیأت بدنسازی و پرورش اندام خراسان شمالی از تیم حمایت نکرد به طوری که اصلاً از وجود این برنامه اطلاعی نداشتند.

وی در انتها گفت: پیش از اعزام به هیأت اعلام کردیم اما حمایتی نکردند لذا مجبور شدیم با هزینه شخصی راهی مسابقات شویم.