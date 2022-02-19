توقیف ۵۶۰ موتورسیکلت پس از دو ساعت از اجرای طرح انضباط بخشی موتور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت صبح امروز در حاشیه بازدید از طرح انضباط بخشی تردد موتورسیکلت سواران در پایتخت در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این طرح از صبح امروز در ۱۰۳ نقطه تهران و شهرری به اجرا درآمده است.

وی افزود: تا به الان ۵۶۰ موتورسیکلت توقیف شده‌اند که بیشترین تخلفات آنها مربوط به پلاک (پوشاندن پلاک یا فاقد پلاک) بوده است.

رئیس پلیس پایتخت گفت: عبور در مسیر خلاف جهت، عبور در خط ویژه، عبور از پیاده روها و عبور از چراغ قرمز بیشترین تخلفات موتورسیکلت‌ها در این طرحی که از ابتدای امروز شروع شده، بوده است.

وی با اشاره به اینکه موتورسیکلتی که در این طرح توقیف شود حداقل ۱۲ ساعت در توقیف پلیس باقی می‌ماند، گفت: جالب است که در این طرح چند دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف و سارقان دستگیر شده‌اند.

سردار رحیمی تصریح کرد: روزانه ۳۴ هزار تماس با پلیس پایتخت داریم که به غیر از ۱۰ هزار تماسی که عملیاتی می‌شود باقی تماس‌ها درخواست‌های مردم از پلیس برای نظم و انضباط تخلفات مربوط به موتورسیکلت سواران بوده است.

وی افزود: طرح انضباط بخشی تردد موتورسیکلت سواران یعنی قانونمدار کردن موتورسواران و رعایت حقوق شهروندی.

رئیس پلیس پایتخت در پاسخ به برخی واکنش‌های مربوط به اجرای این طرح گفت: برخی از افراد مخالف اجرای این طرح هستند و احساسی برخورد می‌کنند اما ما باید نظم و امنیت را در شهر برقرار کنیم.