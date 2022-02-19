توقیف ۱۰۰۰ موتورسیکلت در ۴ ساعت/ استمرار طرح تا انضباط بخشی کامل

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در گفتگو با شبکه خبر در تشریح جزئیات طرح «انضباطبخشی تردد موتورسیکلتسواران در پایتخت» گفت: این طرح از ساعت ۸ صبح امروز (شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰) آغاز شده است. در این طرح، با ۱۰ تخلف مهمی که موتورسیکلتسواران مرتکب آن میشوند، برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون ۱۰۰۰ دستگاه موتورسیکلت توقیف شده که از این تعداد، ۲۵ درصد از تخلفات مربوط به تخلفات پلاک است.
به گفته رئیس پلیس پایتخت، تخلفات مربوط به پلاک، عبور در جهت خلاف، عبور در پیادهروها و عبور از چراغ قرمز، مهمترین مواردی هستند که در این طرح با آن برخورد میشود.
برای ترخیص موتوری که توقیف شده است باید چه کار کرد؟
وی اظهار داشت: اگر موتورسیکلتی در این طرح توقیف شود، به جز جریمه تخلفی که انجام داده، باید جریمههای قبلی را هم پرداخت کند.
سردار رحیمی افزود: همچنین دستگاه موتورسیکلت ۱۲ ساعت توقیف و پس از آنکه راکب آن آموزش کوتاهی دید، باید تعهد بدهد و بعد موتور را ترخیص کند.
وی گفت: در این طرح تعدادی موتورسیکلت سرقتی هم کشف و سارقانشان دستگیر شدهاند.
تا چه زمانی این طرح ادامه دارد؟
رئیس پلیس پایتخت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این طرح تا چه زمانی ادامه دارد؟ گفت: طرح انضباطبخشی تردد موتورسیکلتسواران در پایتخت از امروز آغاز شده و تا زمانی که تردد موتورسیکلتسواران در پایتخت نظم و انضباط بگیرد و ساماندهی شود، ادامه دارد چرا که این موضوع مطالبه مردم از پلیس است.
سردار رحیمی در پایان با بیان اینکه ۴۶ درصد از فوتیهای تصادفات در پایتخت مربوط به موتورسیکلتسواران میشود، گفت: ۵۰ درصد از مصدومان و مجروحان تصادفات تهران، موتورسیکلتسواران هستند که یا خودشان مصدوم یا عابر پیاده را مصدوم کردهاند.
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