به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در پایان هفته هجدهم رقابتهای لیگ برتر با ۴۴ امتیاز در صدر جدول قرار داشته و در هفته نوزدهم نیز در دیداری خانگی مقابل فجر سپاسی به میدان می‌رود که این دیدار از ساعت ۱۹ روز چهارشنبه ۴ اسفند در تهران برگزار می‌شود.

شاگردان فرهاد مجیدی تا پایان فصل ۱۲ بازی در پیش دارند که ۷ بازی آن خانگی و ۵ بازی خارج از خانه است؛ اما با توجه به اینکه یکی از بازی‌های خارج از خانه شان با تیم همشهری پرسپولیس است، آنها ۸ بار در تهران به میدان رفته و تنها برای ۴ بازی ناچارند از تهران خارج شوند تا چنین به نظر آید که نسبت به دیگر رقبا از نظر تعداد سفر شرایط بهتری دارند.

آبی پوشان پس از آنکه در خانه با فجر سپاسی دیدار کردند، برای دیدار با نساجی عازم مشهد می‌شوند و سپس ۴ بازی پی در پی مقابل گل گهر، صنعت نفت، پرسپولیس و پیکان در تهران به میدان می‌رود؛ و بعد از ۴ بازی خانگی و شبه خانگی، برای دیدار با سپاهان عازم اصفهان می‌شود.

استقلالی‌ها در هفته‌های بیستم، بیست و پنجم، بیست و هفتم و بیست و نهم از تهران خارج می‌شوند که به ترتیب به مشهد، اصفهان، اهواز و رفسنجان خواهند رفت تا با نساجی، سپاهان، فولاد و مس رفسنجان دیدار کنند و سایر دیدارهای این تیم تا پایان فصل در تهران برگزار می شود که این می تواند شانس آنها را برای کسب امتیازات بیشتر نسبت به دیگر رقبا تسهیل نماید.

برنامه بازی‌های استقلال تا پایان فصل به شرح زیر است؛

هفته ۱۹؛ استقلال - فجر سپاسی

هفته ۲۰؛ نساجی مازندران - استقلال

هفته ۲۱؛ استقلال - گل گهر سیرجان

هفته ۲۲؛ استقلال - صنعت نفت آبادان

هفته ۲۳؛ پرسپولیس - استقلال

هفته ۲۴؛ استقلال - پیکان

هفته ۲۵؛ سپاهان - استقلال

هفته ۲۶؛ استقلال - پدیده

هفته ۲۷؛ فولاد - استقلال

هفته ۲۸؛ استقلال - آلومینیوم اراک

هفته ۲۹؛ مس رفسنجان - استقلال

هفته ۳۰؛ استقلال - نفت مسجد سلیمان