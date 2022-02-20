جراحان فک و صورت در تهران گردهم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی آسایش دبیر اجرایی کنگره ۱۴۰۰، گفت: همزمان با این کنگره، سیزدهمین همایش بینالمللی ایمپلنت خلیج فارس و نهمین سمپوزیوم محققین جوان نیز برگزار خواهد شد.
وی افزود: بزرگترین کنگره علمی تخصصی کشور امسال از تاریخ دوم تا ششم اسفند ۱۴۰۰ برگزار میشود. در عین حال مانند سالهای گذشته، همزمان با این کنگره، سیزدهمین همایش بینالمللی ایمپلنت خلیج فارس و نهمین سمپوزیوم محققین جوان برگزار خواهد شد.
آسایش ادامه داد: همچنین در کنار بحث علمی کنگره، بزرگترین نمایشگاه مواد و تجهیزات دندانپزشکی و تخصصی ایمپلنت کشور مانند هر سال برگزار میشود که امسال به دلیل وقفه دو ساله ناشی از کرونا، استقبال بسیار خوبی از این رویداد شد. به طوری که بیش از ۸۰ شرکت مواد و تجهیزات دندانپزشکی در نمایشگاه ما حضور خواهند داشت که بسیار منحصربهفرد است. در نمایشگاه قطعاً شرکتهای تولیدکننده داخلی و بسیاری از نمایندگان شرکتهای معتبر خارجی که تولیدکنندگان ابزار، ایمپلنت و مواد دندانپزشکی هستند، حضور دارند.
وی افزود: مباحث علمی تخصصی و عمومی جراحی فک و صورت در پنلهای تخصصی مورد بحث قرار میگیرد. در همایش بین المللی ایمپلنت، تکنولوژیهای نوین درمان ایمپلنت و مباحث درمانی آن مورد بررسی قرار میگیرد. در سمپوزیوم محققین جوان، مسابقاتی در بین پژوهشهای انجام شده دانشجویان دندانپزشکی، دندانپزشکان، رزیدنتهای دهان، فک و صورت و همچنین متخصصین جراحی فک و صورت به صورت سالیانه برگزار میشود و برترین مقالات به صورت سخنرانی و پوستر ارائه میشود.
آسایش درباره پنلهایی که در طی کنگره برگزار میشوند، گفت: در کنگره جراحی فک و صورت پنلهای متنوعی در دسترس خواهد بود، پنلهایی مانند عفونت، درد، مفصل گیجگاهی، درمان تروماهای صورت، جراحیهای شکاف کام و لب، تکنولوژیهای نوین در جراحیهای فک و صورت و…، جزو بخشی از پنلها و بخشی از بحث علمی ما خواهد بود.
وی افزود: در سمپوزیوم بینالمللی ایمپلنت خلیج فارس هم مباحث بسیار متنوعی وجود دارد؛ از جمله مباحث تخصصی ایمپلنت، مباحث مربوط به زیبایی، انواع مختلف ایمپلنتهایی که امروز با تکنولوژیهای نوین ساخته میشود، مباحث پروتزی ایمپلنت، مشکلات و معضلات ایمپلنت، درمان این معضلات و روشهای پیشگیری از آنها و… بخشی از بحث علمی همایش ایمپلنت خلیج فارس خواهند بود.
دبیر اجرایی نوزدهمین کنگره بینالمللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران، گفت: طبق روال سالهای گذشته امتیاز بازآموزی هم برای شرکتکنندگان در نظر گرفته شده، اما با توجه به شرایط کشور و مقررات موجود، امتیاز این کنگره به صورت ثبتنام مجازی و با امکان ثبت ۱۵ امتیاز (۳ امتیاز به ازای هر روز) برای مشمولین است. همه مشمولین و حتی کسانی که ثبتنام نکردند و نیازی به امتیاز بازآموزی ندارند، میتوانند برای اولین بار به صورت رایگان از محل نمایشگاه در هتل المپیک تهران و تخفیفهای ویژهای که برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده، استفاده کنند.
آسایش افزود: بالغ بر ۶۰ مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شده که از بین این مقالات بهترینها جهت ارائه سخنرانی و پوستر انتخاب شدند. در این کنگره حدود ۱۰ نفر از اساتید بینالمللی به صورت آنلاین با ما در ارتباط خواهند بود.
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