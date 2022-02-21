به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدی مقدم رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی که به عراق سفر کرده است با «قاسم الاعرجی» مشاور امنیت ملی عراق در بغداد دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار روابط دو جانبه عراق و ایران و زمینه‌های همکاری‌های مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دو طرف در خصوص روابط راهبردی و تاریخی گفت و گو و تأکید کردند که می‌بایست از توانایی‌های بالای دو کشور در این راستا بهره برد.

قاسم الاعرجی در ادامه به مذاکرات ایران و عربستان سعودی که با میانجیگری بغداد چهار دور آن صورت گرفته است، پرداخت و گفت که تفاهم دو کشور برای منطقه و جهان بسیار مهم است و عراق نیز از این مسأله به شکل فعالی حمایت می‌کند.

وی همچنین در خصوص نتایج دور پنجم گفت‌و گو ها که به زودی در بغداد انجام خواهد گرفت ابراز خوش‌بینی کرد.

مشاور امنیت ملی عراق همچنین به توافق ۱۹۷۵ الجزائر میان ایران و عراق پرداخت و آن را بسیار حائز اهمیت شمرد و خواستار اجرایی شدن آن شد و گفت که این توافق به نفع دو کشور همسایه بوده و نیاز به اقدامات قانونی برای اجرایی کردن آن است.

سردار احمدی مقدم نیز بر آمادگی ایران جهت همکاری و تبادل دانش و اطلاعات با عراق در راستای منافع مشترک دو کشور تأکید کرد.