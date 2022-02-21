سردار احمدی مقدم با رئیس ستاد کل ارتش عراق دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد کل ارتش عراق و رئیس دانشگاه دفاع ملی ایران درباره تقویت همکاری و هماهنگی و تبادل تجربیات میان دو کشور گفتگو کردند.

وزارت دفاع عراق با صدور بیانیه‌ای، اعلام کرد که ارتشبد «عبدالامیر رشید یارالله»، رئیس ستاد کل ارتش عراق روز یک شنبه در مقر این وزارتخانه و در حضور رئیس دانشگاه دفاع برای تحصیلات عالی نظامی و مدیر آموزش نظامی کشورش، پذیرای سردار اسماعیل احمدی مقدم، رئیس دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی ایران و هیئت همراه وی بوده است.

بنا بر آنچه در این بیانیه آمده، دو طرف راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی در زمینه تبادل تجربیات و توسعه توانمندی‌های میان مؤسسه‌های آموزشی عراق و ایران را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

وزارت دفاع عراق در بیانیه خود همچنین آورده که هیئت ایرانی در این دیدار ضمن تشکر و قدردانی از استقبال خوب رئیس ستاد کل ارتش عراق، تلاش‌های نهاد نظامی این کشور و پیشرفت بزرگ به دست آمده در بخش‌های مختلف آن را ارج نهاده است.