تخصیص ۱۶۰۰ تن برنج تنظیم بازاری به کرمانشاه

عبدالحسین احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی هفته‌های گذشته به صورت سراسری در کشور افزایش قیمت برنج‌های داخلی و خارجی مشاهده می‌شد اما یکی از ریشه‌های افزایش قیمت برنج را می‌توان اعلام قیمت خرید گندم در سال آینده دانست که طبق مصوبه مجلس نسبت به سال جاری تقریباً افزایش ۲ برابری افزایش داشت.

وی افزود: با اعلام قیمت خرید گندم در سال آینده علاوه بر تأثیرگذاری بر بازار برنج می‌توان شاهد تاثیرپذیری بازار غله و حبوبات برای افزایش قیمت بود.

مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: در افزایش قیمت برنج استان کرمانشاه به دلیل تولید کننده نبود در این حوزه نمی‌توان گفت که مشکل افزایش قیمت درون استانی بوده بلکه مشکل و ضعف از سمت دولت بوده است.

احمدیان بیان کرد: در ماه گذشته سهمیه برنج به میزان یک هزار و ۶۰۰ تن برای رفع کمبودها در بهمن و اسفند ماه به استان کرمانشاه داده شد که از این مقدار یک هزار تن برنج هندی و ۶۰۰ تن برنج تایلندی بود و در ۲ نوبت در حال توزیع است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۵۰۰ تن برنج هندی با قیمت هر یک کیلو ۲۴۰ هزار ریال برای مصرف کننده و ۳۰۰ تن برنج تایلندی با قیمت هر کیلو ۱۲۵ هزار ریال بر اساس مصوب کمیته توزیع کالاهای اساسی توزیع شده و مابقی آن نیز در اسفند ماه توزیع خواهد شد.

مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: با توجه به نزدیکی به شب عید برای تأمین نیازهای مردم در اسفند ماه درخواست جدیدی برای جذب سهمیه جدید برنج از شرکت غله و بازرگانی خواهیم داشت که اواسط اسفند ماه این سهمیه دریافت می‌شود.

احمدیان با اشاره به این موضوع که برای بازار شب عید هیچ گونه کمبود برنجی وجود ندارد، افزود: مرکز مدیریت بازرسی و نظارت محصولات کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی کار بازرسی و نظارت برای کنترل قیمت، مقدار برنج در بازار و برای جلوگیری از خارج شدن سهمیه از شبکه توزیع را آغاز خواهد کرد.

وی تاکید کرد: به منظور انجام بازرسی‌های لازم بر بازار شب عید گروه‌های نظارتی توسط هشت اکیپ در نوبت صبح و پنج اکیپ در نوبت بعد از ظهر نظارت خود را آغاز می‌کند که طبق آمار بهمن ماه به طور متوسط ۱۰ درصد این بازدیدها با تخلف ثبت شده‌اند.

مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بیان کرد: قیمت فروش برای مصرف‌کننده به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها برای هر کیلوگرم برنج طارم ایرانی درجه یک ۶۵۰ هزار ریال، برنج طارم درجه دو ۶۰۰ هزار ریال، برنج ایرانی شیرودی ۴۲۰ هزار ریال، برنج هندی وارداتی ۳۰۰ هزار ریال و برنج پاکستانی وارداتی ۳۱۰ هزار ریال مقرر شده است.

احمدیان افزود: قیمت برنج‌های وارداتی که توسط شرکت خدمات بازرگانی تهیه شده ُبه ازای هر کیلوگرم برنج هندی ۱۱۲۱ مبلغ ۲۴۰ هزار ریال، پاکستانی ۱۱۲۱ مبلغ ۲۵۰ هزار ریال و تایلندی مبلغ ۱۲۵ هزار ریال در نظر گرفته شده است.