خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها- رؤیا متکیائی: انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ با حضور گسترده مردم در سراسر کشور برگزار شد، مردم با حضور خود در پای صندوق‌های رأی و رأی قاطع به سید ابراهیم رئیسی قاطعانه رأی به تغییر وضع موجود داده و خواهان اعمال تغییرات شدند.

از روزی که سکان اداره اجرایی کشور به دست رئیس جدید دولت سپرده شد مردم در انتظار اعمال تغییرات در سطوح مختلف مدیریتی کشور شدند؛ تجربه نشان داده است همواره دشواری‌ها، پیچیدگی‌ها، مانع‌ها و مانع‌تراشی‌ها در روند انتخاب مدیران موجب تأخیر در انتخاب افراد اصلح و شایسته می‌شود و به دنبال آن منافع کشور و مردم با خطر مواجه می‌شود.

نیروی انسانی مؤمن و انقلابی و متخصّص در مجموعه حکمرانی کشور به عنوان یک نیاز ضروری برای پیشبرد اهداف و تأمین منافع مردمی، از مهمترین مسائلی است که باید در اداره کشور مورد توجه قرار گیرد.

دولت سیزدهم روی کار آمد

دولت سیزدهم در حالی اداره امور را به دست گرفت که بسیاری از مشکلات در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و … قطار امور اجرایی کشور را از ریل خارج شده و نیاز به یک جهاد در عرصه کار و تلاش و ایجاد تغییر و تحول به شدت احساس می‌شد.

پس از انتخاب وزیران مهمترین برنامه دولت‌ها در شروع به کار مسئله معرفی استانداران و به دنبال آن گزینش فرمانداران همسو با سیاست‌های دولت به عنوان نمایندگان دولت در شهرستان‌ها است که این موضوع در برخی استان‌ها با تأخیر رو به رو بوده و استان کرمانشاه با تأخیری چندین ماهه استاندارش انتخاب و معرفی شد.

این در حالی است که سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دولت سیزدهم یک بار پیش از انتخابات خرداد ۱۴۰۰ و ۲ بار پس از تصدی ریاست‌جمهوری از لزوم تغییر بانیان وضع موجود سخن گفت و تاکید کرد که نباید از این افراد در مناصب دولتی استفاده کرد.

بانیان و شرکای وضع موجود نمی‌توانند تغییر دهنده وضع موجود باشند

رئیسی ۲۵ اردیبهشت و پس از ثبت نام در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری گفت: «باور دارم که بانیان و شرکای وضع موجود نمی‌توانند تغییر دهنده وضع موجود باشند. باید افرادی در این میدان وارد شوند که حقیقتاً به تحول و تغییر عقیده داشته باشند.»

وی سه ماه پس از آغاز به کار دولت و در جریان سفر استانی به لرستان در همین راستا اظهار کرد: «هر که کارآمدی دارد باید از او در مدیریت‌ها استفاده شود، دلدادگی به انقلاب و نظام امر مهمی است اما از بانیان وضع موجود نباید استفاده کرد.»

سید ابراهیم رئیسی در سفر به گیلان مجدداً به تغییر بانیان وضع موجود تاکید کرد و گفت: «پیش از این گفته و باز هم می‌گویم بانیان وضع موجود نباید ادامه کار مدیریتی داشته باشند».

فرمانداران تا پایان سال جاری تعیین تکلیف می‌شوند

پیش از این محسن اسلامی مدیرکل سیاسی وزارت کشور در گفتگویی اعلام کرد: بر اساس آخرین آمار تاکنون ۵۵ درصد فرمانداران تغییر کرده‌اند و با دستور وزیر کشور به استانداران قرار است تا پایان سال نسبت به تعیین تکلیف مابقی آنها، اقدام شود.

محسن اسلامی در پاسخ به این پرسش که تاکنون چه تعداد از فرمانداران کشور تعیین تکلیف شده‌اند، گفت: وضعیت ۵۵ درصد از پست فرمانداری‌ها مشخص شده است و مابقی در روند تعیین تکلیف هستند.

وی گفت: وزیر کشور به استانداران دستور داده که تا پایان سال جاری همه فرمانداری‌ها را تعیین تکلیف کنند.

تکلیف فرمانداران عزل شده مشخص شود / ‏جابه‌جایی فرمانداران قابل پذیرش نیست

امیر مهتران دبیر قرارگاه استانی مبارزه با مفاسد اقتصادی در کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وضعیت تغییر مدیران قبلی که عاملان اصلی وضع موجود هستند در کرمانشاه نگران کننده است.

وی افزود: تعدادی از فرمانداران در استان کرمانشاه در روزهای پایانی دولت دوازدهم به دلایل نامشخصی تغییر کردند و مردم همچنان منتظر هستند تا وضعیت فرمانداران شبانه عزل شده مشخص شود.

دبیر قرارگاه استانی مبارزه با مفاسد اقتصادی در کرمانشاه تصریح کرد: فرمانداران، مدیران پیشران شهرستان‌ها برای تحقق اهداف عالیه دولت مردمی هستند و عدم تغییر و یا جا به جایی فرمانداران شهرستان‌ها با یکدیگر قابل پذیرش مردمی که پای صندوق‌ها نظر قاطع خودشان در خصوص تغییر وضع موجود را بیان کردند، نیست.

جبران کم‌کاری هشت ساله با انتصاب فرمانداران جهادی

مهدی احمدی دبیر مجمع مطالبه‌گران استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تغییر و تحول در عرصه‌های مدیریتی هر دولتی موجب تحول آفرینی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی می‌شود و امری لازم و ضروری است.

وی افزود: مردم در انتخابات ریاست جمهوری با رأی خود نشان دادند نیاز امروز کشور تغییر وضع موجود است که با روی کار آمدن آقای رئیسی و دولت مردمی این تغییر حاصل خواهد شد.

دبیر مجمع مطالبه‌گران استان کرمانشاه با اشاره به ضرورت تغییر فرمانداران، تصریح کرد: همانطور که مردم در انتخابات در سطح کلان کشور خواهان تغییر بودند در سطح شهرستان‌ها هم نیاز به تغییر فرمانداران است.

احمدی بیان کرد: تغییری که مردم خواهان آن هستند، تغییر در فکر و نگرش بانیان وضع موجود است و جا به جایی فرمانداران تغییر مد نظر مردم نیست.

وی شاخصه‌های انتصاب فرمانداران را نگرش انقلابی و روحیه جهادی دانست و گفت: کم کاری و ولنگاری هشت ساله در شهرستان‌ها به ویژه مناطق محروم کرمانشاه فقط با تلاش و روحیه جهادی قابل جبران است.

دبیر مجمع مطالبه‌گران استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: فرمانداری نوک پیکان اجرای سیاست‌های دولت در شهرستان‌ها است و از این رو اهمیت تغییر فرمانداران بیش از پیش احساس می‌شود.