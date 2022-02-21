دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در حکم حجت‌الاسلام رئیسی خطاب به دکتر صالحی آمده است؛ با عنایت به مراتب تعهد، سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی در اجرای ماده (۹) آیین نامه داخلی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۸۵ آن شورا و به پیشنهاد وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به موجب این حکم به عنوان «دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال، تشریک مساعی سایر اعضای محترم و استفاده بهینه و موثر از کلیه ظرفیت های موجود در ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری در بخش‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری و تعمیق و گسترش فرهنگ و تفکر علمی در جامعه مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن‌جناب را در انجام شایسته وظایف محوله، خدمت‌رسانی به مردم، تحقق آرمان‌های نظام اسلامی و به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمای