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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۹:۴۶

با حکم رئیس جمهور؛

دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد

دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد

رئیس جمهور با صدور حکمی دکتر پیمان صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم را با حفظ سمت به عنوان دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در حکم حجت‌الاسلام رئیسی خطاب به دکتر صالحی آمده است؛ با عنایت به مراتب تعهد، سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی در اجرای ماده (۹) آیین نامه داخلی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۸۵ آن شورا و به پیشنهاد وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به موجب این حکم به عنوان «دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال، تشریک مساعی سایر اعضای محترم و استفاده بهینه و موثر از کلیه ظرفیت های موجود در ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری در بخش‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری و تعمیق و گسترش فرهنگ و تفکر علمی در جامعه مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن‌جناب را در انجام شایسته وظایف محوله، خدمت‌رسانی به مردم، تحقق آرمان‌های نظام اسلامی و به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمای

کد مطلب 5429647
مهتاب چابوک

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