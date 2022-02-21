تشکر وزیر آموزش و پرورش از تیم همراه اول برای توسعه پلتفرم شاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، صبح یکم اسفند ماه ۱۴۰۰ یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش به همراه هیاتی از معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه ضمن بازدید از مرکز مانیتورینگ پلتفرم های دیجیتال همراه اول و آشنایی با سکوهایی چون «روبیکا» و «ذره بین»، از نزدیک به تعامل با توسعه دهندگان سکوی «شاد» پرداختند و ضمن آشنایی با سناریوهای فنی توسعه این بستر پرترافیک بومی، دیدگاه ها و نیازمندی هایشان از منظر آموزشی را نیز تبادل کردند.

مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول که ابتکار طراحی و تولید پلتفرم شاد در دوره مدیریتی وی در اپراتور اول تلفن همراه رقم خورد، ضمن تشریح کامل بسترهای ارتباطی و ظرفیت های توسعه یافته در این اپراتور خصوصا در دو سال اخیر که با شیوع کرونا مواجه شد، بازدیدکنندگان را در کنار تیم معاونان و مدیران همراه اول، در این بازدید همراهی کرد.

ظرفیت موجود دیتاسنتری همراه اول و پلان توسعه زیرساخت های این حوزه، رشد ترافیک خروجی دیتاسنترهای اپراتور اول تلفن همراه از ۳۰ به بیش از ۶۹۰ گیگابیت بر ثانیه طی دو سال اخیر، تغییر روند رشد مصرف اینترنت کاربران از ۵۰ درصد سالانه به ۸۰ درصد در بازه زمانی شیوع کرونا و دست یافتن سرویس جستجوگر شادبین به حدود یک پنجم نرخ «پرس و جو» بر ثانیه جستجوگرهای رایج دنیا در شروع لانچ شدن از جمله موضوعات کلیدی در توضیحات بخش فنی مدیرعامل همراه اول بود.

اخوان بهابادی همچنین در راستای ارتقای اطلاعات فنی مدیران تیم بازدیدکننده وزارت آموزش و پرورش از پلتفرم «شاد»، به شکل ویژه ای ساختار نرم افزاری و زیرساخت فنی این سکوی دیجیتال ارتباطی که از بدو همه گیری کرونا مانع ایجاد کوچکترین وقفه در انجام امور آموزشی شد را تشریح کرد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران با بیان اینکه پلتفرم شاد حتی توانست سال گذشته گوی رقابت را از منظر ترافیکی از واتساپ برباید، ابراز کرد: نرخ ترافیکی این پلتفرم بزرگ آموزشی اکنون به روزانه ۱.۵ پتابایت رسیده است.

وی افزود: از منظر رقابتی، سکوی دیجیتال بومی بعدی «روبیکا» است که نرخ ترافیک مصرفی روزانه آن ۱.۱ پتابایت است.

تشریح نمودار ترافیکی سکوهای معتبر و مشهور داخلی دیگر، ادامه برنامه ارائه مدیرعامل همراه اول بود که در استقبال بازدیدکنندگان و در نهایت تبادل آراء و دیدگاه یشان در راستای ارتقای بسترهایی همچون «شاد» را به همراه داشت.

تشکر وزیر آموزش و پرورش از مدیرعامل و تیم همراه اول بابت توسعه «شاد»

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش نیز در جریان این بازدید ضمن غنیمت شمردن فرصت این بازدید، اظهار کرد: از دکتر اخوان و تیم همراه اول تشکر می کنم که زمان تعطیلی مدارس در زمان شیوع کرونا، جایگزین بسیار خوبی را ارائه دادند تا اجرای امر آموزش دچار وقفه نشود.

وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: با وجود اینکه شاید نظام تعلیم و تربیت و جامعه آمادگی حضور در فضای مجازی را نداشت، اما به لطف خدا و اقدام دغدغه مندانه همراه اول با رویکرد مسئولیت اجتماعی این اپراتور، بستری فراهم شد که اکنون می توان گفت به واسطه این زحمات، «شاد» به مرحله بلوغ رسیده است.

نوری با تأکید بر اینکه شاد در پساکرونا همچنان به کار خود در قالب یادگیری ترکیبی در کنار سیستم آموزشی، ادامه خواهد داد، گفت: این بستر می تواند به عنوان یک مکمل و یکی از ابزارها در راستای ارتقای کیفیت یادگیری و یاددهی به کار گرفته شود.