آغاز فصل گرده افشانی نخیلات در سیستان و بلوچستان

امان اله طوقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۶۰ درصد سطح زیر کشت محصولات باغی سیستان و بلوچستان را خرما تشکیل می‌دهد، اظهار داشت: هم‌اینک حدود ۶٣ هزار هکتار نخلستان در استان وجود دارد که ۴٩ هزار و ٧٠٠ هکتار آن بارور است.

وی با بیان اینکه عملیات گرده افشانی نخیلات خرما از مهمترین و حساس‌ترین عملیات زراعی است که نقش بسزایی در کیفیت محصول و میزان تولید آن خواهد داشت، ادامه داد: ٢٠ درصد نخلستان‌های استان دیم بوده و پراکنش آن بیشتر در شهرستان‌های گلشن، خاش و دلگان است

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: در سال زراعی گذشته بیش از ۲۵۰ هزار تن انواع خرما در نخلستان‌های استان تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی شد.

وی با اشاره به اینکه برنامه اصلاح باغات خرما در سطح استان سیستان و بلوچستان در حال اجراست، بیان کرد: به دنبال توسعه کشت ارقام خرمای تجاری، بازار پسند و اقتصادی در سیستان و بلوچستان هستیم.

طوقی با اشاره به اینکه نخیلات مناطق مرزی سیستان و بلوچستان عمدتاً از نوع ربی است و خرمای ارگانیک تولیدی این مناطق شهرت جهانی دارند، تصریح کرد: کشت خرما در سیستان و بلوچستان زمینه اشتغال افزون‌بر ۴۵ هزار نفر را فراهم کرده است.