نصب سیستمfm۲۰۰ و طراحی آن با استفاده از گاز fm۲۰۰

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، گاز fm۲۰۰ برای اطفا حریق استفاده می‌شود و در سیستم fm۲۰۰ کاربرد دارد. گاز fm۲۰۰ گازی غیر سمی، بدون رنگ، سازگار با محیط زیست و نارسانای الکتریکی می‌باشد که برای انسان ضرری ایجاد نمی‌کند. این گاز اطفا حریق در آتش سوزی‌های کلاس A ، B و C سریع عمل کرده و با سیستم‌های اطفا حریق NFPA Standard ۲۰۰۱ مطابقت دارد و پس مانده‌ای از خود باقی نمی‌گذارند. این خصوصت مهم گاز fm۲۰۰ ضمن به حداقل رساندن آسیب‌های احتمالی حاصل از عملیات اطفا حریق، موجب کاهش زمان تعطیلی محل حریق پس از عملیات اطفا خواهد شد.

گاز fm۲۰۰ در سیستم fm۲۰۰ چگونه کار می‌کند؟

در سیستم گازی fm۲۰۰، گاز fm۲۰۰ مثلث آتش را که شامل گرما، اکسیژن و منبع سوخت است، بر هم زده و با حذف یکی از این عناصر آتش خاموش می‌شود. گاز fm۲۰۰ تحت فشار نیتروژن، بدون آب قرار گرفته و پس از فعال شدن آن به عنوان گاز، تخلیه می‌شود و با ایجاد اختلال از آزاد شدن گرما یا رادیکال‌های آزاد جلوگیری کرده و واکنش شیمیایی بین عناصر عامل ایجاد آتش را کمتر از ۱۰ ثانیه به غلظت‌های اطفا حریق می‌رساند.

مزایای استفاده از گاز fm۲۰۰ و طراحی سیستم fm۲۰۰ و نصب سیستم fm۲۰۰

گاز fm۲۰۰ و طراحی سیستم fm۲۰۰ و نصب سیستم fm۲۰۰ در فضاهای اشغال شده از امنیت بالایی برخوردار است.

با توجه به اینکه گاز fm۲۰۰ و طراحی سیستم fm۲۰۰ و نصب سیستم fm۲۰۰ پس مانده‌ای از خود باقی نمی‌گذارد آسیبی به تجهیزات وسایل الکترونیکی و ماشین آلات نمی‌رساند.

در مقایسه گاز fm۲۰۰ و طراحی سیستم fm۲۰۰ و نصب سیستم fm۲۰۰ با سایر عوامل نظیر Novec ۱۲۳۰ گزینه‌ای مقرون به صرفه تر است.

به دلیل اینکه با استفاده از مقدار کمی گاز fm۲۰۰ در طراحی سیستم fm۲۰۰ و نصب سیستم fm۲۰۰ آتش مهار می‌شود ، سیلندرهای کوچک‌تر یا کمتری در مقایسه با سایر عوامل مانند Novec ۱۲۳۰ نیاز است.

گاز fm۲۰۰ و طراحی سیستم fm۲۰۰ و نصب سیستم fm۲۰۰ جایگزینی محبوب برای سیستم‌های مهار آتش هالون است.

آیا گاز fm۲۰۰ و طراحی سیستم fm۲۰۰ و نصب سیستم fm۲۰۰ خطرناک است؟

میزان مسمومیت گاز fm۲۰۰ و طراحی سیستم fm۲۰۰ و نصب سیستم fm۲۰۰ پایین بوده و با توجه به توصیه‌های سازندگان خطرات حاد یا طولانی مدت ایجاد نمی‌کند

استفاده از گاز fm۲۰۰ و طراحی سیستم fm۲۰۰ و نصب سیستم fm۲۰۰ برای چه مکان‌هایی مناسب است؟

به دلیل نوع عملکرد گاز fm۲۰۰ و قدرت خاموش کنندگی بالا و خاصیت سمی کم، استفاده از گاز fm۲۰۰ و طراحی سیستم fm۲۰۰ و نصب سیستم fm۲۰۰ در مکان‌های بسته کاربرد دارد.

نصب سیستم fm۲۰۰

سیستم گازی fm۲۰۰ در درجه اول در مناطق بسته با تهویه کنترل شده نصب می‌شوند. اگرچه نمی‌توان از آنها برای مهار آتش سوزی مواد شیمیایی که اکسیژن خود را دارند یا در مناطقی که فلزات واکنشی وجود دارند، استفاده کرد اما نصب سیستم fm۲۰۰ برای طیف وسیعی از خطرات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

طراحی سیستم fm۲۰۰

سیستم‌های گازی fm۲۰۰ اغلب به صورت سفارشی طراحی می‌شوند تا بتوانند مطابق با مشخصات طراحی منطقه نصب یا پروژه، آتش را اطفا کنند. گاز fm۲۰۰ و طراحی سیستم fm۲۰۰ و نصب سیستم fm۲۰۰ می‌تواند به عنوان یک سیستم تک منطقه‌ای یا چند منطقه‌ای ساخته شود. تعداد کل سیلندرهای سیستم fm۲۰۰ نیز متغیر است و بر اساس حجم منطقه حفاظت شده و غلظت گاز fm۲۰۰ و طراحی سیستم fm۲۰۰ و نصب سیستم fm۲۰۰ مورد نیاز برای خاموش شدن مطلوب محاسبه می‌شود.

امکانات طراحی سیستم fm۲۰۰ و نصب سیستم fm۲۰۰ با گاز fm۲۰۰

طراحی انعطاف پذیر با گاز fm۲۰۰ و طراحی سیستم fm۲۰۰ و نصب سیستم fm۲۰۰

گاز fm۲۰۰ و طراحی سیستم fm۲۰۰ و نصب سیستم fm۲۰۰ کاملاً سازگار با طبقه بندی و مقررات مختلف مناطق خطرناک (ATEX ، UL ، CSA و غیره) می‌باشد.

گاز fm۲۰۰ و طراحی سیستم fm۲۰۰ و نصب سیستم fm۲۰۰ می‌توان به سرعت تعمیر و نگهداری کرد.

گاز fm۲۰۰ و طراحی سیستم fm۲۰۰ و نصب سیستم fm۲۰۰ آسیب محدود به منطقه حفاظت شده دارد.

نازل‌ها در طراحی سیستم fm۲۰۰ و نصب سیستم fm۲۰۰ با گاز fm۲۰۰

متخصصان می‌توانند محل قرارگیری نازل را برای سیستم را طراحی کرده و کلیه محاسبات لازم برای هیدرولیک و سوراخ نازل را برای اطمینان از کارایی مطلوب انجام دهند.

مستندات در طراحی سیستم fm۲۰۰ و نصب سیستم fm۲۰۰ با گاز fm۲۰۰

اسناد به طور معمول شامل موارد زیر است:

طرح کیفیت، نقشه‌ها، برگه‌های اطلاعات، نمایه‌ها، رویه‌ها، محاسبات، گواهینامه‌ها، گزارش‌ها، راهنمای کاربری

چرا طراحی سیستم fm۲۰۰ و نصب سیستم fm۲۰۰ با گاز fm۲۰۰ بیش از سایر گزینه‌های اطفا حریق استفاده می‌شود؟

آب و دیگر سیستم‌های اطفا حریق مبتنی بر فوم خطر آسیب به تجهیزات فناوری اطلاعات را دارند و بنابراین به ندرت در مراکز پایگاه داده و مکان‌های خاص استفاده می‌شود. شما می‌توانید از منطق پیروی کنید و از سیستم fm۲۰۰ و سیستم گازی fm۲۰۰ فقط حریق را بدون آنکه آسیبی به دستگاه‌ها وارد کند اطفا می‌نماید، بنابراین هیچ آسیبی وجود ندارد.

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