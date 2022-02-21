۸ دلیل برای سپردن البسه گران و حساس به خشکشویی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، گاهی اوقات ممکن است پس از خرید یک لباس متوجه برچسب شستشو فقط توسط خشکشویی بر روی آن شوید. ممکن است تعجب کنید که این به چه معنی است؟ آیا باید لباس را فقط به خشکشویی بسپارید و دیگر نمی‌توانید آن را توسط ماشین لباس شویی خانه خود بشوید؟ متاسفانه همین گونه است و اگر برای شستشو از خشکشویی حرفه‌ای صرف نظر کنید به خرید جدیدتان آسیب وارد شده و خیلی زود خراب می‌شود. پتو و پرده را چنانچه با لباسشویی خانگی بشویید، خیلی زود باید هزینه سنگین تعمیرش را نیز بپردازید!

امروزه استفاده از خدمات حرفه‌ای خشکشویی برای انواع مصنوعات پارچه‌ای مزایای زیادی دارد که در این مطلب به ذکر چند مورد می‌پردازیم.

مزایای استفاده از خشکشویی

۱. حفظ پارچه‌های ظریف

ممکن است متوجه شده باشید که هنگامی که لباس‌هایی که دارای پارچه‌های ظریفی هستند را داخل ماشین لباسشویی قرار می‌دهید، بافت پارچه از هم گسیخته شده و یا لباس شکل خود را از دست می‌دهد. حتی ملایم‌ترین چرخه شستشوی ماشین لباسشویی خانگی نیز ممکن است این بلاها را به سر لباس آورد. اما در صورتی که لباس‌ها را به خشکشویی بسپارید اثر مشابهی نخواهد داشت، زیرا مواد شوینده مورد استفاده در خشکشویی پارچه را تغییر نداده و همچنین چرخه شستشوی آن به گونه‌ای است که بافت لباس را تغییر نمی‌دهد. به عنوان مثال، برای شستشوی لباس‌های چین دار، پارچه‌های ترمه و اکریلیک استفاده از خدمات خشکشویی ایده آل است.

۲. از بین بردن لکه‌های سخت موجود روی پارچه

اگر لباس شما با لکه‌هایی مانند سس گوجه فرنگی، مواد غذایی چرب و غیره کثیف شده است حتماً می‌دانید که پاک‌کردن لکه از روی لباس چقدر می‌تواند دشوار باشد، به طوری که حتی گاهی اوقات ممکن است به فکر دور انداختن آن افتاده باشید. اما سپردن لباس به خشکشویی قبل از آنکه لکه کاملاً به بافت پارچه نفوذ نموده و اصطلاحاً جا بیفتد، می‌تواند باعث از بین رفتن آن شود.

خشکشویی ها حتی می‌توانند لکه‌های روغن و گریس را از روی لباس پاک کنند. آنها این کار را با استفاده از حلال های آلی و در شرایط مناسب انجام می‌دهند که این امر منجر به تمیز تر شدن پارچه می‌گردد.

۳. افزایش طول عمر لباس

لباس‌هایی که در ماشین لباسشویی خانگی شسته می‌شوند به مرور زمان خراب می‌شوند، زیرا این دستگاه‌ها از چرخه شستشوی سختی استفاده می‌کنند که می‌تواند باعث فرسوده شدن الیاف لباس پس از چند بار شستشو شوند. اما اثر اعمال خشکشویی لباس، ملایم است و فشار زیادی به آن وارد نمی‌آورد در نتیجه لباس شکل اولیه خود را حفظ نموده و ماندگاری بیشتری می‌یابد.

۴. عدم استفاده از آب

برخلاف روش‌های دیگر تمیز کردن پارچه مانند شستشو با دست یا ماشین لباسشویی، خشکشویی ها به جای استفاده از آب که ممکن است خیس کردن لباس، باعث از بین رفتن رنگ لباس شوند، از حلال‌ها و دستگاه‌های خاصی استفاده می‌کنند که نیاز به آب نداشته و پارچه پس از خشکشویی چروک نمی‌شود و شکل خود را از دست نمی‌دهد.

۵. مناسب برای شستشوی پتو، پرده و پارچه‌های سنگین

استفاده از ماشین لباسشویی خانگی برای شستشوی پتو و پرده علاوه بر آسیبی که به بافت این اجناس وارد می‌کند ممکن است به دلیل سنگین بودن این وسایل که با جذب آب نیز سنگین‌تر می‌شوند باعث خراب شدن ماشین لباسشویی نیز گردند. اما در خشکشویی ها از ماشین‌های لباسشویی صنعتی استفاده می‌شود که توانایی تحمل وزن سنگین انواع پتو و پرده را داشته و تمیز کردن این گونه موارد را به آسانی انجام می‌دهد.

۶. برخورداری از دانش حرفه‌ای

در صورتی که بر روی لباسی برچسب شستشو توسط خشکشویی وجود داشته باشد، نشان می‌دهد که پارچه این لباس نیاز به مراقبت‌های ویژه دارد. از آنجایی که تمام افراد دانش لازم برای مراقبت از لباس‌های خاص و شستشوی آنها را ندارند باید آنها را به خشکشویی ها که دارای علم مراقبت از این لباس‌ها در حین شستشو هستند، بسپارید.

۷. صرفه جویی در وقت

تنها دارا بودن برچسب شستشو توسط خشکشویی دلیل بر بردن لباس‌ها به خشکشویی نیست. شستشوی لباس‌ها با دست یا ماشین لباسشویی بسیار زمان‌بر است و ممکن است شما را مجبور به صرف وقت زیاد حتی به اندازه یک روز کامل برای شستشوی بلوزها و.... کند. اما سپردن لباس‌ها به خشکشویی وقت شما را آزاد می‌کند و می‌توانید کارهای بیشتری را انجام داده و از وقت خود لذت ببرید.

۸. دسترسی آسان به خشکشویی

خشکشویی آنلاین این روزها در دسترس ترین گزینه برای سپردن لباس‌ها است. به عنوان مثل چنانچه ساکن منطقه وسیع، چیتگر تهران باشید با یک جستجوی ساده به خشکشویی در چیتگر دست خواهید یافت. حتی برای دسترسی به سایر موارد شستشو مثل مبل شویی در چیتگر نیز، فقط یک جستجو کافی است.

این مراکز لباس‌ها را در محل تحویل گرفته و پس از شستشو در محل تحویل می‌دهند بدون آنکه زحمت ترافیک و صرف وقت را برای خود بخرید.

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