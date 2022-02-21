تخصیص ۳۵ میلیارد تومانی برای تهیه البسه عید نیازمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید خاوئی با اعلام این خبر در تشریح جزئیات آن اظهار کرد: با توجه به در پیشِ‌رو بودن عید نوروز ۱۴۰۱ و برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای تأمین بخشی از مایحتاج ضروری شب عید خانواده‌های نیازمند، بنیاد مستضعفان با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، اعتباری را برای تهیه البسه خانواده‌های نیازمند تخصیص داد.

مدیرعامل بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان افزود: بنیاد مستضعفان بر همین اساس مبلغ ۳۵ میلیارد تومان را برای تأمین البسه ویژه شب عید خانواده‌های نیازمند به حساب کمیته امداد واریز کرد.

به گفته وی، بنیاد مستضعفان برای کمک به تأمین نیازهای ضروری خانواده‌های نیازمند در آستانه ایام پایانی سال و نزدیک شدن به عید نوروز، برنامه‌های خاصی را در نظر دارد و این برنامه‌ها تا پایان سال طی چند مرحله اجرایی خواهد شد.