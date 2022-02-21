قیمت نفت سبک ایران روی مدار ۹۲ دلار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اویل پرایس، میانگین قیمت نفت اعضای اوپک امروز (۲ اسفند) به ۹۲ دلار ۷۲ سنت رسید که نسبت به روز گذشته ۱ دلار و ۲۴ سنت کاهش قیمت داشته است.

آخرین قیمت نفت سایر اعضای اوپک در بازارهای جهانی نیز نشان می‌دهد که قیمت نفت مربان باب امارات به ۹۴ دلار و۲۱ سنت، نفت کویت به ۹۴ دلار و ۶۱ سنت و نفت ساهاران بلند الجزایر به ۹۶ دلار و ۲۱ سنت، نفت سبک بانی نیجریه به ۹۳ دلار و ۶۶ سنت، نفت گیراسول آنگولا به ۹۴ دلار و ۳۶ سنت و نفت سبک عربستان به ۹۲ دلار و ۲۸ سنت رسیده، این در حالی است که قیمت نفت بصره عراق همچنان ۷۱ دلار و ۶۹ فروخته می‌شود، بنابراین به جز نفت عربستان و امارات قیمت نفت سایر اعضای اوپک نسبت به روز گذشته از ثبات قیمتی برخوردار بوده است.

از طرف دیگر قیمت نفت خام سبک ایران نیز بدون تغییر نسبت به آخرین قیمت‌های روز گذشته همچنان ۹۲ دلار و ۱۸ سنت در هر بشکه به فروش می‌رسد. قیمت نفت خام سنگین ایران نیز بدون تغییر ۹۰ دلار و ۲۸ سنت به فروش می‌رسد.

بالاترین قیمت نفت ایران در بازارهای جهانی طی روزهای گذشته نفتی است که نفتکش‌های ایرانی در سیدی کریر بندر اسماعیلیه مصر به مشتریان خود با قیمت ۹۳ دلار و ۴۳ سنت عرضه کرده‌اند.