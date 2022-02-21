میزان رعایت شیوه نامه های بهداشتی در کرمان قابل قبول نیست

سعید صحبتی در گفتگو با مهر اظهارداشت: هم اکنون شاهد افزایش شیوع بیماری کرونا و افزایش مرگ و میرها هستیم و مردم باید بدانند تمام این ابتلاها و فوتی‌ها امیکرون است.

وی افزود: اجرای پروتکل‌ها متأسفانه کاهش شدید یافته است و وضعیت مطلوب نیست و در بهترین حالت ۵۵ درصد از مردم شیوه‌ها نامه‌ها را رعایت می‌کنند.

صحبتی ادامه داد: روز گذشته بیشترین موارد فوتی در کرمان در موج ششم ثبت شد و ۱۹ نفر جان باختند و این آمار باید هشداری جدی به مردم باشد.

وی تصریح کرد: واکسیناسیون باید در همه گروه‌های سنی مجاز با جدیدت انجام شود و در این میان مردم باید تکمیل واکسیناسیون را جدی بگیرند.

صحبتی افزود: مراکز درمانی مملو از بیماران امیکرون است و به خصوص بیماران زمینه‌ای، سالمندان و کودکان با خطر جدی مواجه هستند.