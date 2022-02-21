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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۴:۱۲

فرماندار گناوه:

خبرنگاران شهرستان گناوه در شناسایی و کمک به رفع مشکلات کمک کنند

خبرنگاران شهرستان گناوه در شناسایی و کمک به رفع مشکلات کمک کنند

گناوه- فرماندار گناوه گفت: خبرنگاران و اصحاب رسانه مشکلات را که مسئولان از آن بی‌اطلاع هستندبا مسئولان مربوط در میان بگذارند تا بتوانند در رفع آنها گام بردارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی صفری ظهر دوشنبه در نشست با اعضای انجمن خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان گناوه که در خانه سمن‌های شهرستان برگزار شد اظهار داشت: خبرنگاران سربازان جبهه جهاد فرهنگی و رسانه‌ای هستند که در راستای اطلاع رسانی به مردم تلاش می‌کنند و نقش بی بدیل آنها در انعکاس دستاوردهای نظام اسلامی و آگاهی بخشی به جامعه بر کسی پوشیده نیست.

وی ادامه داد: خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان در انعکاس اخبار شهرستان ظرفیت‌ها و مزیت‌ها و اخبار و گزارش‌های خوب و سازنده شهرستان را برجسته و اطلاع رسانی کنند و با اخبار امیدوارکننده در میان مردم ایجاد امید و نشاط کنند.

فرماندار گناوه افزود: خدمت رسانی به مردم وظیفه ما است و هر اندازه در خدمت به آنها تلاش کنیم بازهم در برابر بزرگی مردم ناچیز است.

فرماندار گناوه یادآور شد: طی چهار دهه عمر انقلاب اسلامی خدمات بسیار زیادی در کشور و به تبع آن در این شهرستان انجام شده است که باید بخوبی برای به مردم بازگو و تبیین شود و در این زمینه خبرنگاران باید پیش قدم شوند.

وی با تاکید بر اینکه خبرنگاران چشم بینا و صدای رسای مردم هستند اضافه کرد: مسائل و مشکلاتی وجود دارد که ممکن است مسئولان از آنها بی اطلاع باشند، و انتظار می‌رود خبرنگاران و اصحاب رسانه این مشکلات را با مسئولان مربوط در میان بگذارند تا بتوانند در رفع آنها گام بردارند.

وی گفت: کارهای برجسته زیادی در سطح شهرستان انجام گرفته است و افراد بزرگی در این شهرستان پرورش یافته‌اند. که باید معرفی و برجسته سازی شوند.

فرماندار گناوه گفت: خبرنگاران مشاوران و امین ما هستند و هر مشاوره‌ای که به رفع مشکلات شهرستان کمک کند بر دیده منت می‌پذیریم و آماده شنیدن نظرات و پیشنهادات این قشر و همکاری هستیم.

وی اضافه کرد: ممکن است برخی مسئولان اشتباهی داشته باشند اما قصد و غرضی در انجام عمل خود نداشته و نباید با نگاه منفی به آن نگریست بلکه باید با دید مثبت آن را بررسی کرد.

صفری بیان کرد: نگاه ما به آینده شهرستان در زمینه‌های مختلف از جمله در تقویت زیرساخت‌ها، نگاه بلند مدت و افق ۱۰ ساله است و در این راستا به همراهی و همکاری هر چه بیشتر رسانه‌ها و خبرنگاران نیازمندیم

وی گفت: برخی افراد در فضای مجازی بدون حساب و کتاب مسائلی مطرح و سخنانی را بیان می‌کنند و خبرنگاران باید کمک کنند تا با همکاری هم و با یک وحدت رویه برای رفع مشکلات تلاش کنیم.

وی با اشاره به اینکه آماده برگزاری جلسات هم اندیشی با خبرنگاران و استفاده از نظرات سازنده هستیم گفت: خبرنگاران به ارائه راهکار برای حل مشکلات شهرستان کمک کنند ما هم برای پیشرفت شهر آماده همکاری با خبرنگاران هستیم.

خبرنگاران شهرستان گناوه در شناسایی و کمک به رفع مشکلات کمک کنند

رفع مشکلات خبرنگاران

صفری خاطرنشان کرد: خبرنگاران در ریل گذاری پیشرفت شهر می‌توانند کمک زیادی کنند و انتظار می‌رود خبرنگاران شهرستان در این راستا همکاری کنند.

فرماندار گناوه با اشاره به وضعیت قرمز کرونایی شهرستان و شیوع مجدد کرونا ادامه داد: انتظار می‌رود خبرنگاران همچون همیشه در فرهنگ سازی رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به مردم از جمله زدن ماسک و تزریق واکسن اهتمام جدی داشته باشند و در این زمینه اطلاع رسانی گسترده در سطح شهرستان انجام شود.

وی با اشاره به مسائل و مشکلات مطرح شده توسط خبرنگاران شهرستان در این نشست از جمله مکان و تجهیزات گفت: پیرامون مشکل مکان و تجهیزات انجمن خبرنگاران روابط عمومی فرمانداری طی ۴۸ ساعت مسئله مطرح شده را بررسی و اطلاع رسانی کند و امکانات و تجهیزاتی که به شورای اسلامی شهر ارائه و مصوب شده است پس از اختصاص بودجه توسط شهرداری پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به مشکل مطرح شده توسط خبرنگاران پیرامون فعالیت روابط عمومی ادارات و دستگاه‌ها در شهرستان گفت: همه ادارات باید روابط عمومی خود را معرفی و روابط عمومی‌ها نیز باید در اطلاع رسانی‌ها پای کار باشند و اگر مدیر اداره‌ای روابط عمومی نداشته باشد شخصاً باید این وظیفه را انجام دهد.

وی گفت: روابط عمومی باید در ادارات باید فعال شود و نشست‌هایی با زمانبندی در فرمانداری به صورت مستمر باید با آنها برگزار شود.

خبرنگاران شهرستان گناوه در شناسایی و کمک به رفع مشکلات کمک کنند

خبرنگاران بازوی کمکی مسئولان هستند

مدیرعامل انجمن خبرنگاران و اصحاب رسانه گناوه در این نشست با اشاره اینکه خبرنگاران شهرستان بازوی کمکی مسئولان شهرستان هستند اظهار داشت: این انجمن بعد از سال‌ها انتظار اصحاب رسانه و فعالان این عرصه، ثبت و تأسیس و در ۱۷ مرداد سال جاری و مصادف با روز خبرنگار فعالیت خود را آغاز کرد.

الیاس احمد حسینی افزود: همزمان با تأسیس این انجمن، مسئولان مربوطه قول دادند یک مکان برای استقرار دفتر این انجمن و بودجه برای خرید تجهیزات و امکانات اختصاص دهند که در حال حاضر و با گذشت حدود هفت ماه این قول عملی نشده است.

وی با بیان اینکه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قول اختصاص یک اتاق برای فعالیت انجمن داده بود گفت: این قول تاکنون به بهانه‌های مختلف انجام نشده و اعلام شده که واحدهای اداره ارشاد به بخش خصوصی واگذار شده است.

مدیرعامل انجمن خبرنگاران و اصحاب رسانه گناوه گفت: شورای اسلامی شهر گناوه بنا به درخواست انجمن ۴۰ میلیون تومان برای خرید تجهیزات و امکانات مصوب کرد که باید شهرداری آن را پرداخت کند و این امر نیز محقق نشد.

احمد حسینی گفت: اختصاص یک زمین در حدود ۲۰۰ مترمربع برای احداث ساختمان این انجمن یکی از درخواست‌های انجمن است تا بتوان با استقرار در آن تبدیل به یک مکان فرهنگی و خبری برای رشد و آگاهی و اطلاع رسانی این منطقه و شهرستان تبدیل شود.

در این نشست که خبرنگاران و فعالان رسانه شهرستان حضور داشتند مسائل و مشکلات مختلف از جمله تأمین یک مکان برای فعالیت انجمن خبرنگاران و اصحاب رسانه، اختصاص دادن تجهیزات و امکانات برای انجمن، امنیت شغلی و فعال شدن روابط عمومی‌های ادارات از سوی خبرنگاران مطرح شد.

کد مطلب 5429879

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