خبرنگاران شهرستان گناوه در شناسایی و کمک به رفع مشکلات کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی صفری ظهر دوشنبه در نشست با اعضای انجمن خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان گناوه که در خانه سمن‌های شهرستان برگزار شد اظهار داشت: خبرنگاران سربازان جبهه جهاد فرهنگی و رسانه‌ای هستند که در راستای اطلاع رسانی به مردم تلاش می‌کنند و نقش بی بدیل آنها در انعکاس دستاوردهای نظام اسلامی و آگاهی بخشی به جامعه بر کسی پوشیده نیست.

وی ادامه داد: خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان در انعکاس اخبار شهرستان ظرفیت‌ها و مزیت‌ها و اخبار و گزارش‌های خوب و سازنده شهرستان را برجسته و اطلاع رسانی کنند و با اخبار امیدوارکننده در میان مردم ایجاد امید و نشاط کنند.

فرماندار گناوه افزود: خدمت رسانی به مردم وظیفه ما است و هر اندازه در خدمت به آنها تلاش کنیم بازهم در برابر بزرگی مردم ناچیز است.

فرماندار گناوه یادآور شد: طی چهار دهه عمر انقلاب اسلامی خدمات بسیار زیادی در کشور و به تبع آن در این شهرستان انجام شده است که باید بخوبی برای به مردم بازگو و تبیین شود و در این زمینه خبرنگاران باید پیش قدم شوند.

وی با تاکید بر اینکه خبرنگاران چشم بینا و صدای رسای مردم هستند اضافه کرد: مسائل و مشکلاتی وجود دارد که ممکن است مسئولان از آنها بی اطلاع باشند، و انتظار می‌رود خبرنگاران و اصحاب رسانه این مشکلات را با مسئولان مربوط در میان بگذارند تا بتوانند در رفع آنها گام بردارند.

وی گفت: کارهای برجسته زیادی در سطح شهرستان انجام گرفته است و افراد بزرگی در این شهرستان پرورش یافته‌اند. که باید معرفی و برجسته سازی شوند.

فرماندار گناوه گفت: خبرنگاران مشاوران و امین ما هستند و هر مشاوره‌ای که به رفع مشکلات شهرستان کمک کند بر دیده منت می‌پذیریم و آماده شنیدن نظرات و پیشنهادات این قشر و همکاری هستیم.

وی اضافه کرد: ممکن است برخی مسئولان اشتباهی داشته باشند اما قصد و غرضی در انجام عمل خود نداشته و نباید با نگاه منفی به آن نگریست بلکه باید با دید مثبت آن را بررسی کرد.

صفری بیان کرد: نگاه ما به آینده شهرستان در زمینه‌های مختلف از جمله در تقویت زیرساخت‌ها، نگاه بلند مدت و افق ۱۰ ساله است و در این راستا به همراهی و همکاری هر چه بیشتر رسانه‌ها و خبرنگاران نیازمندیم

وی گفت: برخی افراد در فضای مجازی بدون حساب و کتاب مسائلی مطرح و سخنانی را بیان می‌کنند و خبرنگاران باید کمک کنند تا با همکاری هم و با یک وحدت رویه برای رفع مشکلات تلاش کنیم.

وی با اشاره به اینکه آماده برگزاری جلسات هم اندیشی با خبرنگاران و استفاده از نظرات سازنده هستیم گفت: خبرنگاران به ارائه راهکار برای حل مشکلات شهرستان کمک کنند ما هم برای پیشرفت شهر آماده همکاری با خبرنگاران هستیم.

رفع مشکلات خبرنگاران

صفری خاطرنشان کرد: خبرنگاران در ریل گذاری پیشرفت شهر می‌توانند کمک زیادی کنند و انتظار می‌رود خبرنگاران شهرستان در این راستا همکاری کنند.

فرماندار گناوه با اشاره به وضعیت قرمز کرونایی شهرستان و شیوع مجدد کرونا ادامه داد: انتظار می‌رود خبرنگاران همچون همیشه در فرهنگ سازی رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به مردم از جمله زدن ماسک و تزریق واکسن اهتمام جدی داشته باشند و در این زمینه اطلاع رسانی گسترده در سطح شهرستان انجام شود.

وی با اشاره به مسائل و مشکلات مطرح شده توسط خبرنگاران شهرستان در این نشست از جمله مکان و تجهیزات گفت: پیرامون مشکل مکان و تجهیزات انجمن خبرنگاران روابط عمومی فرمانداری طی ۴۸ ساعت مسئله مطرح شده را بررسی و اطلاع رسانی کند و امکانات و تجهیزاتی که به شورای اسلامی شهر ارائه و مصوب شده است پس از اختصاص بودجه توسط شهرداری پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به مشکل مطرح شده توسط خبرنگاران پیرامون فعالیت روابط عمومی ادارات و دستگاه‌ها در شهرستان گفت: همه ادارات باید روابط عمومی خود را معرفی و روابط عمومی‌ها نیز باید در اطلاع رسانی‌ها پای کار باشند و اگر مدیر اداره‌ای روابط عمومی نداشته باشد شخصاً باید این وظیفه را انجام دهد.

وی گفت: روابط عمومی باید در ادارات باید فعال شود و نشست‌هایی با زمانبندی در فرمانداری به صورت مستمر باید با آنها برگزار شود.

خبرنگاران بازوی کمکی مسئولان هستند

مدیرعامل انجمن خبرنگاران و اصحاب رسانه گناوه در این نشست با اشاره اینکه خبرنگاران شهرستان بازوی کمکی مسئولان شهرستان هستند اظهار داشت: این انجمن بعد از سال‌ها انتظار اصحاب رسانه و فعالان این عرصه، ثبت و تأسیس و در ۱۷ مرداد سال جاری و مصادف با روز خبرنگار فعالیت خود را آغاز کرد.

الیاس احمد حسینی افزود: همزمان با تأسیس این انجمن، مسئولان مربوطه قول دادند یک مکان برای استقرار دفتر این انجمن و بودجه برای خرید تجهیزات و امکانات اختصاص دهند که در حال حاضر و با گذشت حدود هفت ماه این قول عملی نشده است.

وی با بیان اینکه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قول اختصاص یک اتاق برای فعالیت انجمن داده بود گفت: این قول تاکنون به بهانه‌های مختلف انجام نشده و اعلام شده که واحدهای اداره ارشاد به بخش خصوصی واگذار شده است.

مدیرعامل انجمن خبرنگاران و اصحاب رسانه گناوه گفت: شورای اسلامی شهر گناوه بنا به درخواست انجمن ۴۰ میلیون تومان برای خرید تجهیزات و امکانات مصوب کرد که باید شهرداری آن را پرداخت کند و این امر نیز محقق نشد.

احمد حسینی گفت: اختصاص یک زمین در حدود ۲۰۰ مترمربع برای احداث ساختمان این انجمن یکی از درخواست‌های انجمن است تا بتوان با استقرار در آن تبدیل به یک مکان فرهنگی و خبری برای رشد و آگاهی و اطلاع رسانی این منطقه و شهرستان تبدیل شود.

در این نشست که خبرنگاران و فعالان رسانه شهرستان حضور داشتند مسائل و مشکلات مختلف از جمله تأمین یک مکان برای فعالیت انجمن خبرنگاران و اصحاب رسانه، اختصاص دادن تجهیزات و امکانات برای انجمن، امنیت شغلی و فعال شدن روابط عمومی‌های ادارات از سوی خبرنگاران مطرح شد.