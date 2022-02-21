  1. استانها
  2. گلستان
۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۲:۵۵

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان خبرداد؛

کشف ۳۰۰۰ تن گندم احتکاری در گلستان/۴ نفر دستگیر شدند

کشف ۳۰۰۰ تن گندم احتکاری در گلستان/۴ نفر دستگیر شدند

گرگان- رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان از کشف سه هزار تن گندم احتکاری در استان و دستگیری چهار نفر در این راستا خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباسعلی پهلوانی نسب ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۶ مرحله طرح سراسری مقابله با احتکار کالای اساسی در استان انجام و ۷۴۵ میلیارد ریال کالا کشف شده است که این میزان نسبت به سال قبل ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان بیان کرد: در این راستا ۸۸ متهم دستگیر شده و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیربط شدند.

وی افزود: عمده‌ترین کالاهای مکشوفه شامل برنج، قند و شکر، مواد شوینده لوازم خانگی، روغن خوراکی، گندم و تخم مرغ بوده است.

پهلوانی نسب تاکید کرد: یکی از اولویت‌های پلیس امنیت اقتصادی مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی و احتکار کالاها و مایحتاج ضروری مردم است لذا در این راستا ۶ مرحله مقابله با احتکار در استان انجام شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان عنوان کرد: در مرحله ششم طرح مقابله با احتکار که در بهمن ماه انجام شد، ضمن رصد فضای اقتصادی استان با هماهنگی سازمان بازرسی استان، دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان صمت، سازمان جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی گلستان و دادسرای عمومی، ۲۲۰ میلیارد ریال کالای احتکاری کشف و ۲۲ نفر هم دستگیر شدند.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال در یک فقره احتکار گندم در شهرستان مراوه تپه، سه هزار تن گندم کشف و چهار نفر هم دستگیر شدند.

کد مطلب 5429911

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها