کشف ۳۰۰۰ تن گندم احتکاری در گلستان/۴ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباسعلی پهلوانی نسب ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۶ مرحله طرح سراسری مقابله با احتکار کالای اساسی در استان انجام و ۷۴۵ میلیارد ریال کالا کشف شده است که این میزان نسبت به سال قبل ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان بیان کرد: در این راستا ۸۸ متهم دستگیر شده و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیربط شدند.

وی افزود: عمده‌ترین کالاهای مکشوفه شامل برنج، قند و شکر، مواد شوینده لوازم خانگی، روغن خوراکی، گندم و تخم مرغ بوده است.

پهلوانی نسب تاکید کرد: یکی از اولویت‌های پلیس امنیت اقتصادی مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی و احتکار کالاها و مایحتاج ضروری مردم است لذا در این راستا ۶ مرحله مقابله با احتکار در استان انجام شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان عنوان کرد: در مرحله ششم طرح مقابله با احتکار که در بهمن ماه انجام شد، ضمن رصد فضای اقتصادی استان با هماهنگی سازمان بازرسی استان، دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان صمت، سازمان جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی گلستان و دادسرای عمومی، ۲۲۰ میلیارد ریال کالای احتکاری کشف و ۲۲ نفر هم دستگیر شدند.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال در یک فقره احتکار گندم در شهرستان مراوه تپه، سه هزار تن گندم کشف و چهار نفر هم دستگیر شدند.