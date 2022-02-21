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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۴:۲۷

با حکم شهردار تهران؛

مدیرکل تدوین مقررات و هماهنگی امور شورا و نهادها منصوب شد

مدیرکل تدوین مقررات و هماهنگی امور شورا و نهادها منصوب شد

شهردار تهران در حکمی شهاب‌الدین صابونچی را به عنوان «مدیرکل تدوین مقررات و هماهنگی امور شورا و نهادها» منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی در حکمی شهاب‌الدین صابونچی را به عنوان «مدیرکل تدوین مقررات و هماهنگی امور شورا و نهادها» منصوب کرد.

در بخشی از متن این حکم آمده است:

بنا به پیشنهاد معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا و نظر به تعهد، شایستگی و تجارب جناب عالی به موجب این حکم به مدت یک سال به عنوان «مدیرکل تدوین مقررات و هماهنگی امور شورا و نهادها» منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و در راستای تحقق چشم‌انداز «تهران؛ کلانشهر الگوی جهان اسلام» با بهره‌گیری از استعداد و توانمندی کارکنان خدوم شهرداری تهران و ظرفیت‌های تخصصی و تعامل مؤثر با شورای اسلامی شهر تهران و سایر نهادها، موجبات خدمت‌رسانی مفید و مؤثر به شهروندان عزیز تهران را فراهم آورید.

رجاء واثق دارم شاهد استمرار مسئولیت جناب عالی در سایه تحقق سیاست‌ها، اولویت‌ها و برنامه‌های ابلاغی باشم، توفیقات روز افزون شما را در ایفای کامل مسئولیت محوله از خداوند منان مسألت می‌نمایم.

کد مطلب 5429997

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