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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۵:۳۶

گودرزی در تذکر شفاهی:

مدیران با کفایت باید در دولت انقلابی به کار گرفته شوند

مدیران با کفایت باید در دولت انقلابی به کار گرفته شوند

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی گفت: مدیران با کفایت باید در دولت انقلابی به کار گرفته شوند و دولت جای افراد بی‌انگیزه نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه ۲ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ طی تذکری شفاهی اظهار داشت: متأسفانه برخی از مدیران دولتی انگیزه کافی برای کار کردن ندارند به گونه‌ای که برخی از آنان چندین هفته قرار است جلسه‌ای برگزار کنند، اما هنوز گامی در این جهت برنداشتند.

رئیس جمهور باید پیگیری‌های لازم را انجام دهد تا مدیران با کفایت در دولت انقلابی به کار گرفته شوند و همه مسئولان در دولت انقلابی باید افرادی فعال باشند و مسائل کشور را با جدیت پیگیری کنند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افرادی که انگیزه‌ای برای کار کردن ندارند، در دولت انقلابی جایی ندارند. مدیران با کفایت باید در دولت انقلابی به کار گرفته شوند و افراد ناکارآمد نباید در بدنه دولت مورد استفاده قرار گیرند.

کد مطلب 5430115
زهرا علیدادی

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