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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۷:۱۰

رقابت‌های شطرنج بانوان کشور به میزبانی کرمانشاه برگزار می‌شود

رقابت‌های شطرنج بانوان کشور به میزبانی کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- سی و دومین دوره رقابت‌های شطرنج بانوان کشور به میزبانی کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و دومین مرحله از رقابت‌های شطرنج بانوان کشور در اسفندماه سال جاری در استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

رقابت‌های شطرنج بانوان کشور در استان کرمانشاه از ۹ تا ۱۷ اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود.

پس از پایان رقابت‌ها سه نفر برتر فینال مسابقات به همراه ۲ فرد انتخابی از سمت کمیته فنی فدراسیون شطرنج به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.

همچنین به مقام‌های قهرمانی و نایب قهرمانی مسابقات شطرنج کشور مجوز حضور در المپیاد جهانی شطرنج فیده ۱۹۱۱ تعلق می‌گیرد.

مقام قهرمانی این رقابت‌ها در صورت حضور ایران در بخش تیمی بازی‌های آسیایی هانگژو مجوز حضور در این رقابت‌ها را کسب می‌کند.

کد مطلب 5430116

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