موافقت آمریکا با قرارداد نظامی یک میلیارد دلاری با کویت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره، وزارت دفاع آمریکا موسوم به «پنتاگون» اعلام کرد که وزارت امور خارجه این کشور با یک قرارداد نظامی احتمالی با کویت موافقت کرد.

این قرارداد شامل طراحی و تأسیس مجتمعی به عنوان مقر وزارت دفاع کویت و تجهیزات مرتبط با آن است که هزینه آن به بیش از یک میلیارد دلار می‌رسد.

بنابراین گزارش آژانس همکاریهای امنیتی و دفاعی پنتاگون، موافقت با این قرارداد احتمالی را به کنگره اطلاع داد.

پنتاگون همچنین اعلام کرد که اجرای این قرارداد پیشنهادی مستلزم اعزام تعداد بیشتری از نمایندگان و یا پیمانکاران آمریکایی به کویت است تا این پروژه را که ۷ سال به طول می‌انجامد، تحت مدیریت و نظارت قرار دهند.