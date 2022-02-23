به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت حکیم حاج ملاهادی سبزواری فیلسوف، عارف و فقیه عالیقدر توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و با سخنرانی استادان برجسته حکمت و عرفان اسلامی برگزار می‌شود.

این مراسم روز یکشنبه هشتم اسفندماه از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ در فضای مجازی برگزار می‌شود.

سخنرانان این برنامه حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، سید حسین نصر استاد مطالعات اسلامی دانشگاه جرج واشنگتن، مهدی محقق رئیس هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، غلامرضا اعوانی فیلسوف و عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران، سید حسن امین استاد و پژوهشگر حکمت اسلامی، سید صدرالدین طاهری استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، منوچهر صدوقی‌سها استاد و پژوهشگر فلسفه و عرفان اسلامی، غلامحسین عمادزاده استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی و امیرحسین حکیمی سبزواری نتیجه پسری حکیم ملاهادی سبزواری هستند.

مراسم بزرگداشت حکیم ملاهادی سبزواری در نشانی‌های زیر در فضای مجازی پخش خواهد شد: https://www.instagram.com/anjomanasarmafakher۲ https://www.aparat.com/mafakheref