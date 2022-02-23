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۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۵۸

سرپرست محیط زیست کرمانشاه:

کیفیت هوای کرمانشاه استاندارد است

کیفیت هوای کرمانشاه استاندارد است

کرمانشاه- سرپرست محیط زیست کرمانشاه گفت: کیفیت هوای کرمانشاه در ۲۴ ساعت گذشته استاندارد بوده است.

احد جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های پایش کیفی هوای استان کرمانشاه شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته برای کرمانشاه استاندارد بوده است.

وی با اشاره به عدد استاندارد شاخص کیفیت هوا، افزود: اگر شاخص در ایستگاه پایش کیفی هوا عدد ۱۰۰ را نشان بدهد بیانگر استاندارد بودن کیفیت هوا و عدد بالای ۱۰۰ هوای غیر استاندارد را گزارش می‌دهد.

سرپرست محیط زیست کرمانشاه تصریح کرد: عدد شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته در ایستگاه کرمانشاه شهرداری مرکزی ۴۳ و در ایستگاه زیبا پارک ۴۶ را نشان داده که کیفیت هوای کرمانشاه را در حالت استاندارد نشان می‌دهد.

جلیلیان خاطرنشان کرد: در ایستگاه سرپل‌ذهاب شاخص کیفیت هوا عدد ۸۷، ایستگاه اسلام آبادغرب ۵۴، پاوه فرمانداری عدد ۵۵ و ایستگاه پایش کیفی کنگاور عدد ۵۶ را نشان داده و هوای استان کرمانشاه در همه ایستگاه‌های پایش کیفیت هوا استاندارد بوده است.

کد مطلب 5431613

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